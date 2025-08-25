LEONFORTE – È stato Gianfranco Jannuzzo il protagonista indiscusso della 42ª edizione del Premio nazionale Città di Leonforte – Sezione Teatro, che sabato sera ha incantato il pubblico del Cortile Dante Alighieri. All’attore agrigentino è stato consegnato il Premio alla Sicilianità, un riconoscimento che celebra la sua capacità di dare voce e volto all’identità isolana attraverso una carriera costellata di successi.

«Con il suo talento – ha sottolineato la motivazione – Jannuzzo ha saputo far risuonare in tutta Italia la voce autentica della Sicilia». L’attore, accolto da una lunga standing ovation, ha ricambiato regalando al pubblico momenti di grande ilarità con alcuni sketch del suo repertorio, confermando ancora una volta la sua capacità di unire leggerezza e profondità.

La serata, presentata da Franz Cantalupo e diretta da Giuseppe Oriti, ha visto anche il trionfo di Le Cialome di Vincenzo La Lia, spettacolo della Compagnia Approd’Art di Palermo che ha conquistato il premio per il Miglior Spettacolo. «Per la capacità di trasformare la memoria del mare e delle sue tradizioni in un’esperienza teatrale intensa e corale», ha scritto la giuria presieduta da Turi Amore. All’opera sono andati anche il premio del pubblico e il riconoscimento a Mariateresa Cardile come Miglior Attrice.

Non meno significativi gli altri premi: Marco Ziello ha vinto la Miglior Drammaturgia per Come un polpo nella chitarra, cui è andata anche la Miglior Regia assieme a Licia Amarante. A Daniele Ronco della Compagnia Mulino ad Arte è stato assegnato il titolo di Miglior Attore per Margherito – C’è tempo per tornare a casa, mentre la Menzione speciale della Giuria Giovani è andata a Regina Madre della FSSL Compagnia Teatrale di Caserta.

Il sindaco Piero Livolsi, affiancato dagli assessori e dalla direzione artistica di Irene Varveri Nicoletti e Benny Ilardo, ha espresso soddisfazione: «Anche quest’anno il Premio conferma la sua valenza nazionale e la capacità di attrarre realtà teatrali da tutta Italia, offrendo a Leonforte un’estate di cultura e spettacolo».

Una serata che ha consacrato il talento delle nuove leve del teatro, ma che resterà soprattutto segnata dal carisma di Gianfranco Jannuzzo, simbolo di una Sicilia che sa ridere, emozionare e raccontarsi con autentica passione.

