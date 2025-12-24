L’Emporio Solidale di Cammarata: dove il sorriso nasce dalle creazioni dei ragazzi de L’Arca Onlus

di Irene Catarella

Un emporio solidale non è un negozio come tutti gli altri. È un luogo di incontro, di inclusione e di opportunità, dove ogni oggetto racconta una storia e ogni acquisto diventa un gesto concreto di sostegno. A Cammarata questo luogo esiste ed è l’Emporio Solidale, spazio in cui nascono sorrisi grazie alle creazioni in ceramica e in legno realizzate dai ragazzi eccezionalmente abili de L’Arca Onlus.

L’Emporio si trova in via Maria Santissima Cacciapensieri n. 79, a Cammarata, ed è raggiungibile anche attraverso i canali social Emporio Solidale su Facebook e Instagram, oltre che ai numeri 0922 667191 e 350 1108479. Qui è possibile acquistare manufatti unici, frutto del talento e dell’impegno dei ragazzi, ma anche prodotti green come piatti e bicchieri in carta riciclabile al 100%, insieme a proposte fashion delle migliori marche.

Il ricavato delle vendite sostiene i progetti del Centro Diurno “La Casa di Stefy”, la cui sede è accanto al negozio. Il centro promuove i talenti e l’inserimento professionale di ragazze e ragazzi diversamente abili, valorizzando competenze e creatività attraverso laboratori quotidiani che diventano veri percorsi di autonomia.

L’offerta dell’Emporio è ampia e pensata per ogni occasione: giocattoli e manufatti in legno, oggetti in ceramica – tra cui mattonelle in maiolica e bomboniere personalizzate – cestini in vimini, pelletteria, ceste regalo per le festività con i prodotti di Kammarata Delizie Montane (caffè e cialde, formaggi, olio, pasta e molto altro). Un patrimonio di idee e qualità che trova nel periodo natalizio e nel nuovo anno una vetrina naturale.

L’Emporio Solidale è stato inaugurato alla presenza del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino, dell’Onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, del Presidente dell’Associazione A Cuore ApertoGiovanni Ruvolo, del Presidente della Caritas Diocesana di Agrigento Valerio Landri, del Sindaco di Cammarata Giuseppe Mangiapane, del Sindaco di San Giovanni Gemini Custode Zimbardo e di numerosi amici e sostenitori.

In questi mesi l’Emporio è cresciuto, arricchendosi delle competenze e delle professionalità dei ragazzi de L’Arca, che ogni giorno imparano a far emergere i propri talenti nei laboratori del Centro Diurno. Un progetto che dimostra come il servizio, quando è condiviso e continuo, diventi valore per tutta la comunità.

