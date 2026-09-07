Lello Analfino conquista il Jova Summer Party: orgoglio agrigentino sul palco della Favorita

Un marranzano, la Sicilia nel cuore e migliaia di persone davanti. Lello Analfino è stato tra i protagonisti delle due serate palermitane del Jova Summer Party, portando sul palco della Favorita la musica dei Tinturia e quella sicilianità che da sempre caratterizza il suo percorso artistico.

Per Lello Analfino, agrigentino e siciliano profondamente legato alla propria terra, quella vissuta alla Favorita non è stata soltanto un’ospitata. È stata soprattutto una grande festa, nata quasi spontaneamente dall’incontro con Lorenzo Jovanotti Cherubini e trasformata in un’autentica ondata d’amore da parte del pubblico.

E tra le migliaia di persone presenti nelle due serate c’erano anche tantissimi agrigentini, felici di vedere uno dei loro artisti più rappresentativi su un palco così importante.

Analfino ha raccontato che tutto è nato dietro le quinte. Mentre Jovanotti intratteneva il pubblico durante le prove, il leader dei Tinturia ha cominciato a suonare il marranzano. Lorenzo lo ha sentito e lo ha invitato sul palco. Da quel momento la sintonia è stata immediata.

Una presenza che non è passata inosservata. Il suono antico e profondamente siciliano del marranzano si è mescolato alla festa musicale costruita da Jovanotti, regalando al pubblico un momento capace di unire tradizione e contemporaneità.

Lo stesso Analfino ha raccontato di essere rimasto colpito dall’accoglienza ricevuta: «È stata un’ondata d’amore che mi ha commosso».

C’è molto della storia artistica di Lello Analfino in questa esperienza. La capacità di partire dalla Sicilia senza trasformarla in una cartolina, utilizzando il dialetto, le sonorità popolari e le contaminazioni come un linguaggio capace di arrivare ovunque.

Una filosofia che accompagna da sempre anche i Tinturia: rock, pop, reggae, tradizione e dialetto mescolati senza confini troppo rigidi. Una Sicilia raccontata con ironia, orgoglio e anche con le sue contraddizioni.

Non a caso continua a far discutere e a essere ascoltato “Al mio paese”, uno dei brani più conosciuti di Analfino. Una canzone che racconta un Sud lontano dagli stereotipi, mettendo insieme appartenenza, denuncia e quella difficile relazione tra chi resta e chi è costretto ad andare via.

Alla Favorita, però, per due sere ha prevalso soprattutto la festa.

E vedere Lello Analfino accanto a Jovanotti, davanti a migliaia di persone, ha avuto un sapore particolare anche per Agrigento. Perché Analfino non ha mai nascosto le proprie radici e continua a portarle con sé anche sui palchi più grandi.

Un marranzano può sembrare un piccolo strumento. Alla Favorita è diventato la voce di un’intera terra. E per i tanti agrigentini presenti, anche un piccolo grande motivo d’orgoglio.

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