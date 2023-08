Agrigento, 8 agosto 2023 – Si avvicina il gran finale dell’Ellenic Music Festival, il prestigioso evento musicale che ha incantato il pubblico di Agrigento per due indimenticabili giornate. Martedì 8 e mercoledì 9 agosto, i suggestivi ambienti del Teatro Panoramica dei Templi, innanzi Casa Sanfilippo, hanno ospitato la terza edizione di questo straordinario festival.

Il palco del festival si è illuminato di talento italiano e internazionale, con una line-up eclettica e di elevato livello che ha saputo coinvolgere e emozionare il pubblico. La serata di chiusura promette di essere un’esperienza imperdibile, con un ricco programma che offre una varietà di generi musicali capaci di soddisfare i gusti più diversi.

Tra gli artisti che si esibiranno in questa ultima serata del festival, spiccano nomi di grande rilievo come The Whistling Heads, Fujiya & Miyagi, Editors, Rival Consoles, Frase, Planet Funk e Vitalic. Questi straordinari talenti della scena musicale regaleranno al pubblico un’esperienza unica, rendendo la serata ancora più speciale.

L’Ellenic Music Festival è stato patrocinato dal Comune di Agrigento e dal Parco Archeologico della Valle dei Templi, sottolineando l’importanza di un connubio tra cultura, arte e musica che valorizza il patrimonio storico e artistico di questa affascinante città.

Gli organizzatori dell’evento, visibilmente soddisfatti per il successo di questa edizione, si preparano a concludere il festival in grande stile. Le atmosfere magiche e le emozioni condivise tra artisti e pubblico rimarranno indelebili nella memoria di tutti coloro che hanno partecipato a questa straordinaria celebrazione musicale.

In foto, da sinistra a destra: il direttore artistico Davide lo Iacono, il co-producer Andrea Castellana e il produttore David Cirami.

Non perdete l’ultima occasione di far parte di questa esperienza unica. L’appuntamento è per stasera al Teatro Panoramica dei Templi, dove l’Ellenic Music Festival chiuderà con una serata che rimarrà nel cuore di tutti gli amanti della musica.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’Ellenic Music Festival, si prega di visitare il sito ufficiale dell’evento.