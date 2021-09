Lele Mora si complimenta con Nino Sanfilippo: al Lounge beach persone straordinarie (VIDEO)

“Onorato di aver avuto Lele Mora al Lounge beach, chiudiamo agosto alla grande”. E’ il commento di Nino Sanfilippo patron del locale che guarda la Scala dei Turchi. Un posto fantastico meta di tanti turisti e vips in visita in Sicilia. Lele Mora , come si ricorderà , è legato alla famiglia Vinti. Già lo scorso lanciato il baby influencer Prince Carlos. Mora, adesso, è rimasto entusiasta dell’accoglienza riservatagli da Nino Sanfilippo: “Qui persone straordinarie”, ha affermato. I due nel corso di un video postato sui social raccontano di avere diverse amicizie in comune. Per Sanfilippo, quella con Lele, è l’inizio di una nuova amicizia.