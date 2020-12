Legrottaglie positivo al Covid: “Abbiamo bisogno di Dio e di ossigeno”

L’ex allenatore dell’Akragas ed ex calciatore della Juventus, Nicola Legrottaglie annuncia su facebook di essere positivo al Covid. E racconta così la sua esperienza a contatto col virus. “Sono sempre stato una persona positiva. Quest’anno ne avrei fatto a meno, ma il COVID ha colpito anche me. Nell’isolamento rifletto, tra le solite pratiche del controllo dei parametri. Il saturimetro misura la quantità di ossigeno a cui nessuno, abitualmente, fa caso. Ne siamo circondati, immersi, ci fa vivere, ma non si vede. Mi ricorda qualcosa. Anzi, Qualcuno. Quando ci manca stiamo male. Eppure l’Ossigeno è sempre la’. Siamo noi che non riusciamo ad assimilarlo interamente. Se il fisico ha difficoltà a reperirlo, la medicina ci offre supporto. Allo stesso modo, se il cuore è un po’ chiuso e non entra bene, c’è sicuramente un amico, un libro, una situazione o un post sui social che ci aiuta. Ci aiuta a ricordare quanto sia prezioso il nostro Ossigeno. Di O2 c’è sempre bisogno. Appunto. DiO2″.