Legge stabilità. Irsap, Turano: “Su riforma impegno di tutti”

«Abbiamo accolto come Governo regionale la richiesta dell’opposizione di un approfondimento ma allo stesso tempo abbiamo chiesto ed ottenuto un impegno formale di tutte le forze politiche affinché dalla prossima settimana in terza commissione Attività produttive si affronti prioritariamente la riqualificazione delle Asi e la riforma dell’Irsap». E’ quanto afferma l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano, a margine dei lavori del Parlamento siciliano, sulla legge di stabilità a proposito dello stralcio della norma che riformava l’IRSAP, Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.

«L’obiettivo – spiega Turano – è di avere in una settimana un disegno di legge autonomo che l’Ars possa approvare entro metà aprile. La riforma è assolutamente necessaria perché serve a rinnovare l’Istituto per metterlo davvero al servizio del tessuto produttivo siciliano introducendo le semplificazioni indispensabili e soprattutto coerenti con il sistema delle Zes». «L’Irsap può e deve diventare uno strumento strategico per la ripresa. Mi auguro perciò che nei prossimi giorni tutte le forze politiche facciano responsabilmente la propria parte per varare una riforma attesa dal mondo produttivo», conclude l’assessore Turano.