Legacoop Sicilia: rinnovati gli organismi dirigenti. Pistone riconfermato coordinatore

Si è svolta l’assemblea delle cooperative di Legacoop Sicilia “Agrigento, Palermo e Trapani” in vista del sedicesimo congresso regionale e del quarantunesimo congresso Nazionale. L’ assemblea che ha visto la partecipazione di numerose cooperative di Agrigento , Palermo e Trapani e di molti rappresentanti delle parti sociali e delle Istituzioni , tra cui i parlamentari regionali Michele Catanzaro , Mario Giambona e della deputata Nazionale Giovanna Iacono, ha rieletto all’unanimità l’ Agrigentino Domenico Pistone come coordinatore dell’ area ed ha fatto propria la candidatura di Filippo Parrino quale presidente regionale di Legacoop Sicilia. “Il congresso dell’ area, ha dichiarato Mimmo Pistone, e’ stata l’ occasione per riflettere con le nostre cooperatrici ed i nostri cooperatori sulla difficile situazione economica e sociale del Paese caratterizzata da una inflazione galoppante che rende difficile la vita di molte nostre cooperative. Le nostre aderenti , in questi anni travagliati e complessi a causa della pandemia e dell’ attuale crisi economica, continuano a mostrare , in diversi settori economici , il volto più autentico della cooperazione ovvero un sistema produttivo capace di coniugare mercato e solidarieta’, capitale ed inclusione sociale, confermando che la cooperazione , ha , ancora una volta ,le carte in regola per contribuire con le altre forze sane della Sicilia,a costruire una nuova visione di futuro della nostra terra nel segno della coesione sociale.”

Il presidente di Legacoop Sicilia Filippo Parrino ha dichiarato “legacoop Sicilia può vantare nel territorio dell’ area Sicilia occidentale delle autentiche eccellenze capaci di rappresentare una straordinaria autentica occasione di rilancio delle nostre comunità.”