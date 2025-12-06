L’analisi dei flussi in uscita dal Liceo Classico Empedocle, offerta dall’annuale analisi di “Eduscopio” (https://www.eduscopio.it/), offre uno spaccato significativo non solo sulla salute dell’istituzione, ma sulla validità del modello liceale classico nel contesto contemporaneo. I dati, estratti dalle recenti rilevazioni statistiche che monitorano il percorso post-diploma, delineano il profilo di una scuola capace di garantire standard performativi superiori alla media, confermando la tenuta di quella paideia che mira alla formazione integrale dell’individuo.

Il primo indicatore di rilievo riguarda la valutazione in uscita. Il voto medio di maturità degli studenti che proseguono gli studi universitari (immatricolati) si attesta a 91.9, un punteggio estremamente elevato che distanzia nettamente la media nazionale, spesso ferma sotto la soglia del 90.

Questo dato non va letto come una semplice statistica burocratica, ma come la sintesi di un percorso quinquennale. Un voto medio così alto suggerisce una preparazione omogenea e rigorosa dell’intero corpo studentesco, indicando che l’eccellenza non è riservata a poche “punte” isolate, ma è un obiettivo strutturale dell’istituto. Ancor più interessante è il dato relativo ai non immatricolati, che mantengono comunque una media di 85.2. Ciò dimostra che il rigore valutativo e formativo dell’Empedocle investe tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro scelte future, dotandoli di un bagaglio culturale solido. In termini hegeliani, si potrebbe dire che la scuola riesce a elevare la coscienza individuale verso l’universale, garantendo strumenti critici anche a chi decide di inserirsi subito nel mondo del lavoro.

Un indicatore cruciale per valutare l’efficacia di un istituto superiore è la sua capacità di proiettare gli studenti verso l’alta formazione. I dati evidenziano una performance notevole: solo il 7% dei diplomati dell’Empedocle non si immatricola. Se confrontiamo questo dato con la media delle scuole dello stesso indirizzo nella regione (dove il tasso di non immatricolazione sale al 9%), emerge il ruolo dell’Empedocle come ascensore sociale e culturale.

La scuola riesce, in misura maggiore rispetto ai competitor territoriali, a instillare la consapevolezza che la formazione non si esaurisce con il diploma. Il tasso di prosecuzione degli studi al secondo anno (il 74% supera il primo anno universitario) conferma che la scelta universitaria non è un “parcheggio”, ma una decisione ponderata: gli studenti dell’Empedocle tendono a scegliere corsi ad alta selettività.

L’analisi più raffinata riguarda gli ambiti disciplinari scelti dai neodiplomati. Qui i dati smantellano il pregiudizio secondo cui il liceo classico sarebbe un percorso autoreferenziale, limitato alle sole discipline umanistiche.

Sebbene l’area Umanistica rimanga il naturale sbocco per il 29.8% degli studenti, si osserva una migrazione massiccia e strutturata verso le “scienze dure” e le professioni tecniche.

L’area Scientifica assorbe il 23.7% dei diplomati.

assorbe il dei diplomati. L’area Economico-Statistica l’ 8.3% .

l’ . L’area Tecnica il 7.5% .

il . Le aree Medica e Sanitaria (rispettivamente 3.5% e 4.0%) sommano un ulteriore 7.5%.

Aggregando questi dati, emerge che quasi la metà degli studenti dell’Empedocle sceglie percorsi tecnico-scientifici. Questo fenomeno è la prova empirica della validità del metodo classico applicabile applicabili con successo alla matematica, alla fisica e all’economia. La scuola non forma specialisti, ma menti capaci di apprendere qualsiasi disciplina, confermando l’attualità di un sapere che è, per definizione, trasversale.

Infine, l’analisi della destinazione degli immatricolati rivela una duplice tendenza. Da un lato, il forte radicamento territoriale con il 35.8% delle immatricolazioni presso UNIPA (Palermo), che testimonia un legame vitale con l’ateneo di riferimento regionale. Dall’altro, una spiccata propensione alla mobilità verso centri di eccellenza nazionali.

Il dato relativo all’Università di Bologna (8.1%) e alla categoria “Altre Università” (37.0%) è indicativo. Significa che quasi un diplomato su due possiede le competenze e l’audacia intellettuale per competere in contesti accademici distanti e spesso molto selettivi. Questo “cosmopolitismo accademico” è un indice di salute: l’Empedocle fornisce passaporti culturali validi per ogni latitudine, permettendo ai suoi studenti di confrontarsi alla pari con i colleghi del resto d’Italia.

In conclusione, i dati dell’Empedocle restituiscono l’immagine di un’istituzione solida. L’indice FGA di 65.25/100, pur essendo un indicatore sintetico, trova la sua vera esplicazione nei dettagli analizzati: voti di maturità d’eccellenza, bassissimo tasso di abbandono post-diploma e una straordinaria varietà negli sbocchi universitari. Il liceo agrigentino si conferma non come un semplice luogo di trasmissione di nozioni, ma come un laboratorio di competenze complesse, capace di formare cittadini in grado di interpretare la realtà, qualunque sia il linguaggio — umanistico o scientifico — che sceglieranno di parlare.

