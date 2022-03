Anche le webcam del Comune di Licata in onda su Rai 3 a “Buongiorno Regione”, la seguitissima trasmissione mattutina della TGR Sicilia che dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 8, dà il buongiorno ai Comuni siciliani. Il Sindaco Giuseppe Galanti ha dato il consenso per la messa in onda delle webcam posizionate nei luoghi più suggestivi del territorio licatese.

Le webcam sono messe in onda all’inizio della trasmissione per mostrare ai telespettatori come si svegliano i Comuni siciliani e rappresentano una forma di promozione per il territorio dell’isola. La webcam andata in onda nei giorni scorsi è quella della Stazione Meteo Licata posizionata presso Villa Giuliana che dal versante sud-est del colle che sovrasta Licata, spazia sul territorio licatese verso il mare, fino al golfo di Gela. “Abbiamo riscontrato positivamente – è il commento del Sindaco Galanti – la richiesta del caporedattore della Rai Tgr Sicilia di utilizzare le webcam del nostro Comune per mandarle in onda periodicamente su Rai tre, all’interno della trasmissione del mattino Buongiorno Regione. Le webcam dei vari Comuni siciliani, periodicamente, vengono messe in onda all’inizio della trasmissione ed è stato molto emozionante, nei giorni scorsi, vedere trasmesso il panorama mozzafiato della Città che si staglia fino al golfo di Gela. Un’efficace e suggestiva – conclude Galanti – forma di promozione per il nostro territorio”.