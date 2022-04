La villa del Sole “tornerà a splendere”. Novità anche per villa Betania

“Villa del Sole e Villa Betania torneranno a splendere”, parola degli assessori comunali di Agrigento Giovanni Vaccaro e Marco Vullo. L’assessore al verde pubblico, Giovanni Vaccaro, dichiara: “Oggi è una grande giornata per Agrigento e la sua comunità , posso dire che Villa del Sole, l’area verde per eccellenza dei bambini sarà ripristinata e rifunzionalizzata e nascerà un asilo moderno, confortevole e che darà ossigeno ai bambini e alle famiglie agrigentine oltre ulteriori lavori di messa in sicurezza. E’ stato un cammino arduo ma alla fine abbiamo portato a casa un risultato enorme. Ricordo ancora che qualche giorno dopo aver giurato come amministratore , assieme al Sindaco e all’On. Di Mauro, abbiamo attraverso un sopralluogo constatato lo stato di degrado e di abbandono della Villa del Sole, il polmone verde e ludico degli agrigentini, ridotto a uno stato di inservibilità, in condizioni di sicurezza pari a zero che ci hanno costretto per la salute e la salvaguardia di tutti di chiuderla a malincuoreper evitare il peggio. Mi sono ripromesso da subito che questo spazio in tutti i modi andava recuperato e ridato alla pubblica collettività perché era una coltellata per i giovani agrigentini. Ho seguito tutto il procedimento che oggi è andato a buon fine. Prima abbiamo con una delibera di Giunta rimodulati i 2 milioni di euro da Agenda Urbana per il rifacimento ex novo dell’Asilo che è un simbolo per tante generazioni di agrigentini, poi con questi ulteriori 600 mila euro già decretatisi avranno altri interventi di restyling e messa in sicurezza di ulteriori aree all’interno della Villa del Sole. Posso dare un appuntamento ai cittadini, ho già visionato il progetto che è stato realizzato con dovizia di particolari e prima dell’estate in conferenza stampa informerò l’opinione pubblica del rendering, essenziale per una ripresa di questo fondamentale spazio ludico-ricreativo ed educativo che sarà a disposizione degli agrigentini. Un ringraziamento che sento di fare spontaneo è al Vicepresidente dell’Ars Roberto Di Mauro per l’impegno e la leale collaborazione istituzionale per portare a termine il progetto e riconsegnare un bene pubblico nella sua totale rifunzionalizzazione e utilità pubblica, sociale e di aggregazione”.

L’Assessore ai servizi sociali Marco Vullo interviene sull’altro tema caldo Villa Betania:

“Un altro tassello portato a termine di una struttura comunale che quando mi sono insediato era stata addirittura vandalizzata e ormai si poteva iscrivere come bene a perdere. Come purtroppo ho appurato in uno dei miei continui sopralluoghi. Invece adesso si riparte davvero. Infatti, con il finanziamento di circa un milione e duecento mila euro l’immobile sarà riqualificato, rifunzionalizzato ed efficientato a livello energetico, si apre una nuova fase per una struttura che può essere riutilizzata per scopi sociali e diventerà un’altra azione di buone prassi e di recupero per la nostra città. Questo dimostra che essere presenti e lavorare costantemente alla fine porta a risultati che sono a vantaggio di tutti e alzano il livello quali e quantitativo di Agrigento”, conclude Vullo.