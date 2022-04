Le Vie dei Tesori a Sciacca nel segno dell’Isola Ferdinandea

Si potrà tentare una bordura all’uncinetto, farsi raccontare la storia dei coralli che nascono dal vulcano o fondere una saponetta profumata. Questo sarà l’ultimo weekend di FerdinanDea, per scoprire Sciacca con Le Vie dei Tesori. Sabato e domenica (9 e 10 aprile) aprono le porte dodici luoghi, uniti dal comune filo conduttore delle opere di Franco Accursio Gulino, artista e poeta innamorato dell’Isola Ferdinandea, l’isoletta che nel 1831 improvvisamente nacque dal mare e si inabissò, dopo pochi mesi.Sul racconto dell’Isola Ferdinandea sarà costruita anche la nuova “veste” multimediale del Museo del Mare, intitolato pochi giorni fa a Vincenzo e Sebastiano Tusa: domenica mattina alle 11 al complesso Fazello, nel corso del convegno “Vivere la Ferdinandea”, sarà presentato il nuovo progetto di spazio immersivo, nato da un’idea delle Vie dei Tesori in collaborazione con il Comune di Sciacca. E sul prospetto del Museo del Mare, ogni sera dalle 19,30 alle 22,45 – nel weekend, fino a mezzanotte – sarà proiettato Era Ferdinandea, videomapping di Odd Agency. Anche in questo caso, le immagini raccontano la storia dell’isoletta che due secoli fa riuscì a sfuggire alle potenze europee. Il tour parte dallo Spasimo, dopo ci si immerge di nuovo nelle stradine strette della cittadina: ad un certo punto, ecco decine di scialli multicolori sospesi sulle teste, da balcone a balcone, è il luogo dove si tiene il laboratorio di uncinetto (sabato e domenica, prenotazioni su www.leviedeitesori,com ). Il viaggio riprende tra torri campanarie, collezioni private, case d’artista, giardini segreti, chiese dimenticate. Tutto aperto dalle 10 alle 13, poi dalle 16 alle 20. La formula resta sempre quella del festival: basta programmare le proprie visite, sempre in modalità 4.0, acquistare i coupon on line e recarsi sul posto dove si verrà guidati alla scoperta dei luoghi. È consigliata la prenotazione.

E sono veramente tantissime le esperienze: si potrà sfrecciare nei vicoli stretti su una coloratissima apecar, visitare le botteghe degli orafi e assistere al lavoro dei ceramisti, partecipare alla pesca in notturna di alici e sardine. Due le passeggiate guidate, molto gettonate, tutte e due sabato: alle 10 si raccoglierà il filo che lega Sciacca al suo corallo, tra le stradine strette del quartiere dei marinai, fino a raggiungere il museo Diocesano; e alle 16 si racconteranno storie di terra e di mare, dal porto peschereccio fin dentro le grotte del Caricatore. Che sono anche tra i luoghi più visitati: misteriose, antiche, ritrovate, un tempo ospitavano il grano, oggi i preziosi video subacquei del medico innamorato del mare, Mimmo Macaluso.