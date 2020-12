Le strade provinciali si rifaranno il look

AGRIGENTO. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento interverrà su alcune strade provinciali per migliorare la sicurezza dei tracciati. Con determinazione dirigenziale del settore Urp, Comunicazione, Attività negoziale, Polizia provinciale e Infrastrutture Stradali è stato infatti approvato il progetto esecutivo riguardante l’accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali: numero 4 Panoramica Valle dei Templi, 27 Realmonte-Capo Rossello, 28 Montallegro alla Siculiana-Raffadali, 68 Realmonte-Punta Grande-Capo Rossello e 75 Siculiana-Montallegro.

Si tratta di un progetto elaborato dallo staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali e finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (linea di finanziamento relativa al biennio 2019/2020). I lavori impegneranno complessivamente oltre 252 mila euro, compresi 6.018 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e riguarderanno varie tipologie di interventi, dalla rimozione di frane alla risagomatura e bitumazione di alcuni tratti dei vari percorsi. Saranno attivate in tempi brevi le procedure di gara per individuare l’impresa che dovrà eseguire questi lavori, che rientrano nel quadro più ampio della programmazione del Libero Consorzio di Agrigento finalizzata al miglioramento delle condizioni generali della rete viaria di sua competenza.