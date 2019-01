Le Soste di Ulisse al Mandorlo in Fiore 2018

Grande ritorno anche per i Laboratori del Gusto con scambi interculturali e per Mandorlara Fest con ospiti di spicco. Il presidente dell’associazione Le Soste di Ulisse, il rinomato Pino Cuttaia, presente alla conferenza, ha ufficializzato poi la partnership con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi attraverso una serie di attività didattico-culturali all’interno del programma della stessa manifestazione. (Leggi anche –Mandorlo in Fiore, tutto pronto: la Kermesse presentata alla stampa)