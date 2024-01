L’Italia è senza alcun dubbio uno dei paesi in cui lo sport è amato di più. Si è sempre discusso, vista la vocazione un po’ pantofolaia degli italiani, in che misura lo sport amato venga anche praticato oppure se è solo un attività da fruire passivamente sul divano. Di sicuro i luoghi in cui fare sport non mancano, a questi potremmo anche aggiungere 8.000 km di coste da usare per gli sport acquatici estivi. Tuttavia, secondo l’articolo, solo un italiano su tre pratica assiduamente un’attività sportiva nei parametri raccomandati dall’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Di certo le slot a tema sportivo non possono sostituire l’attività fisica, ma possono certamente regalarci un po’ di svago e divertimento. Tra le più amate dagli appassionati c’è Football Star della Games Global, slot machine a 5 rulli e con un RPT compreso tra il 96 e il 97%. Graficamente la slot si presenta su uno sfondo di uno stadio di calcio stracolmo di spettatori. I simboli sono tipicamente iconici del mondo del calcio: pallone, scarpe da calcio, arbitro. Il Jolly è rappresentato dal logo di Football Star.

Altra slot interessante a tema calcistico è la Slot Football Rules della Playtech. Si tratta di un modello a 5 rulli e 25 payline. Il payout può raggiungere un tetto massimo pari a 50 volte la puntata. Il Return to Play è pari al 97,06%. La slot offre payline configurabili, modalità bonus e free spin. I simboli consistono in un arbitro che porta il fischietto alla bocca, t-shirt di calcio con vari numeri, portiere e altro ancora. Il simbolo scatter è rappresentato da uno stadio di calcio colmo di spettatori mentre il bonus propone l’immagine della FIFA World Cup Trophy, la coppa che ha sostituito la celebre Coppa Rimet.

Ovviamente le slot a carattere sportivo non si limitano a questi 2 esemplari e poi i temi affrontati dalle slot sono veramente infiniti. Un esempio classico è la slot Big Easy che può essere fruita anche nella modalità slot Big Easy gratis. Con questo gioco abbandoniamo momentaneamente le slot a tema sportivo per calarci nella rutilante atmosfera notturna di New Orleans. Non a caso il commento musicale utilizza una frizzante playlist di Jazz. The Big Easy slot gira su 5 rulli e propone ben 20 linee di pagamento. Le vincite avvengono sulle linee selezionate con quota moltiplicata in base alla puntata. Nel caso in cui la vincita avviene su diverse linee la somma degli importi vinti su ciascuna linea determina la vincita totale. Numerosi giri gratuiti possono essere ottenuti alla comparsa di un certo numero di simboli “The Big Easy” su rulli consecutivi. La vincita scatter viene riconosciuta quando 3, 4, o 5 simboli della Luna appaiono ovunque sui rulli.