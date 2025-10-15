Le ricerche della trentottonne Marianna Bello, dispersa da 15 giorni, non si fermano e andranno avanti anche nei prossimi giorni. La decisione è stata presa al termine del Comitato del centro coordinamento soccorsi, convocato e presieduto dal prefetto Salvatore Caccamo, per fare il punto della situazione. Le ricerche, comunque, proseguiranno compatibilmente con le condizioni ambientali e meteo. Sono previsti su Favara, infatti, altre giornate di maltempo, a cominciare da domani (16 ottobre) tant’è diramata l’allerta “gialla”, e domenica prossima. Al centro di coordinamento di via Olanda si stanno studiando nuove strategie.

