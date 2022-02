Le regole della scuola sul Covid, tra presente e futuro. Intervista a Patrizia Pilato

Al vaglio del Consiglio dei ministri nuove regole per le scuole. Dalle elementari alle superiori, si applichirenanno le stesse regole e si procederà per gradi, iniziando ad eliminare la dad per gli studenti delle medie e superiori vaccinati o guariti. Una situazione caratterizzata da continui colpi di scena a cui le scuole non hanno potuto far altro che adeguarsi. Insieme alla dirigente del Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento, facciamo un viaggio nel mondo scuola, tra disagio giovanile e vulnerabilità sociale. Ecco la video-intervista integrale – GUARDA IL VIDEO