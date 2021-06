Le professioni più richieste dal mercato del lavoro nel 2021

Il mondo del lavoro del 2021 è stato per forza di cose fortemente influenzato dalla pandemia di Covid-19, che ha spinto le tendenze occupazionali in nuove e a volte inaspettate direzioni. Per migliorare le proprie possibilità di inserimento nel mercato del lavoro è fondamentale rimanere aggiornati sulle posizioni più richieste, per acquisire così le giuste competenze.

Uno dei settori in rapida espansione è, comprensibilmente, quello del digitale. C’è però anche grande domanda nel settore sanitario e in quello dei servizi al cliente. Vediamo allora più nello specifico quali sono le professioni più richieste nel 2021.

Infermiere qualificato

L’emergenza Covid-19 ha purtroppo reso evidenti alcune carenze nella sanità, in particolare la scarsità di personale per far fronte a un drastico aumento dei ricoveri di emergenza. È diventata quindi una priorità assumere infermieri qualificati che possano contribuire a una maggiore resilienza di ospedali e cliniche. Questo ruolo unisce all’aspetto medico quello di assistenza e cura del paziente, oltre a mediare tra medico, paziente e familiari. Per accedere a questo lavoro è necessaria una laurea in Infermieristica e un tirocinio in ospedale per acquisire anche le competenze pratiche legate al ruolo.

Sviluppatore web

Con il veloce cambiamento verso una vita sempre più digitale cresce anche il bisogno di professionisti che creino siti, piattaforme e applicazioni online. Ecco perché imparare a programmare tramite un corso di coding apre le porte a numerose possibilità di carriera. Con un percorso intensivo bastano pochi mesi per essere pronti al primo impiego come sviluppatore web, anche senza esperienza pregressa. Ci si può poi specializzare grazie all’esperienza sul campo, concentrandosi sull’interfaccia per l’utente come sviluppatore frontend, sul dietro le quinte del sito come sviluppatore backend, o su entrambi come sviluppatore full-stack.

Una volta imparati i linguaggi di programmazione è possibile anche rivolgersi ad altre professioni richiestissime come quella di sviluppatore di software e di applicazioni mobili.

Sales manager

Un’altra figura molto richiesta al momento è quella del sales manager, che è responsabile del settore vendite di un’azienda. Il suo compito è raggiungere gli obiettivi di vendita coordinando il reparto, curando il portfolio clienti e rimanendo aggiornato sulle tendenze di mercato. Si accede di solito a questa posizione dopo una laurea in Marketing o Economia, oltre ad alcuni anni di esperienza nel settore delle vendite. Si tratta di un ruolo per cui sono necessarie capacità di leadership, alta resistenza a situazioni di stress, abilità di risolvere problemi con rapidità ed eccellenti doti comunicative e relazionali.

Tecnico di laboratorio

Un altro lavoro la cui crescente domanda è legata chiaramente alla pandemia di Covid-19 è quello di tecnico di laboratorio. Con la necessità di analizzare test di positività al virus o test sierologici, infatti, il bisogno di personale di laboratorio è aumentato di pari passo.

Per poter essere assunti per questa professione è necessaria una laurea in campo scientifico, spesso in Chimica o Biologia. Naturalmente il lavoro richiede estrema precisione e accuratezza, oltre alla capacità di lavorare in modo autonomo nello spazio chiuso del laboratorio.

Specialisti amministrativi e contabili

Tra le professioni a media qualifica più richieste troviamo quelle legate all’amministrazione e alla contabilità. Queste figure si occupano di una varietà di mansioni tra cui quelle di segreteria, archiviazione di documenti, gestione dell’agenda, pratiche burocratiche, oltre a fatturazione, contabilità e redazione del bilancio. Un diploma superiore in ragioneria o come perito contabile può dare accesso a queste professioni, per cui non è quindi necessaria una laurea.

Operatore call center e assistenza clienti

Per far fronte al crescente utilizzo di servizi online, acquisti in rete e consegne a domicilio c’è un grande bisogno di personale per l’assistenza clienti. Che si tratti di operatori telefonici o di staff che assista gli utenti tramite chat, spesso queste professioni sono svolte da casa in telelavoro. Non richiedono alcuna formazione specifica, ma per lavorare nell’assistenza clienti serve una buona resistenza allo stress, pazienza e la capacità di comunicare chiaramente e nel modo più efficace possibile.

Ci sono dunque professioni molto richieste a diversi livelli di esperienza e formazione, offrendo così possibilità di impiego a persone dalle esigenze diverse.