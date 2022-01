Le principali app di gioco di slot per iOS

Al giorno d’oggi i giocatori hanno l’imbarazzo della scelta quando si tratta di giochi che possono provare sul proprio dispositivo portatile e le nuove versioni vengono lanciate quasi ogni giorno. I giochi disponibili per il download dall’App Store sono migliaia e si scopre che la varietà di slot è davvero impressionante.

A causa dell’epidemia di Coronavirus, il numero di download di app di giochi per dispositivi mobili, incluse quelle di giochi di slot, è aumentato in modo significativo nel 2020 e nel 2021. Continua a leggere per vedere le recensioni delle principali app di slot per iOS gratuite e scoprire quali sono i fornitori che aprono la strada quando si tratta della creazione di tali giochi.

Slotomania

Attualmente ai proprietari di dispositivi basati su iOS viene presentata un’ampia e variegata selezione di app di giochi di slot di cui possono divertirsi ogni volta che vogliono e si scopre che Slotomania è una delle attrazioni più grandi tra le app di slot gratuite per iOS.

Non sorprende che questa app sia così apprezzata perché porta un’atmosfera simile a Las Vegas sui tablet e sugli smartphone dei giocatori. Questa app di gioco riesce indubbiamente a portare i giocatori in una corsa sfrenata di divertimento con i giochi di slot da casinò, e la valutazione dei giocatori ne è la prova.

Slots TM

Slots TM è una delle più popolari applicazioni di casinò per iPhone a cui si gioca gratuitamente, con più di 20.000 recensioni a cinque stelle da giocatori di tutto il mondo. La slot offre temi popolari di Vegas e un gioco eccellente, che garantisce un sacco di divertimento. Una ragione per scegliere Slots TM è che i giochi sono costantemente aggiornate. In aggiunta, il vantaggio del banco è più basso rispetto a quello di altre slot machine.

L’enorme varietà di temi ti permetterà di scegliere un gioco diverso ogni giorno. Questa app è assolutamente gratuita ma devi sapere che ci sono alcuni elementi che possono essere acquistati per soldi veri.

DoubleDown

DoubleDown è una delle app di gioco di slot più divertenti che i possessori di dispositivi basati su iOS troveranno sull’App Store. I giocatori avranno molte opzioni tra cui scegliere poiché troveranno le slot classiche a tre rulli, le slot che hanno 5 rulli e altri giochi sofisticati.

DoubleDown offre ai giocatori 80 giochi di slot unici, portando loro l’emozione di Las Vegas. I giochi nell’applicazione offrono fiches gratuite, enormi bonus giornalieri, promozioni regolari e attraenti funzionalità aggiuntive.

Heart of Vegas Slots Casino

Heart of Vegas Slots Casino è un’app di slot gratis creata da Aristocrat che e specialmente progettata per dispositivi iOS. I giochi di slot di Aristocrat ti faranno provare l’emozione delle slot machine dei reali casinò di Las Vegas, offrendo vincite entusiasmanti.

Questa app è la scelta preferita di tanti giocatori perchè permette di giocare con enormi jackpot. Una volta installata questa app, riceverai 2,000,000 di monete gratuite e riceverai monete bonus gratuite ogni giorno.

Slot Scatter

Slot Scatter è un’altra app di slot machine gratuita per iPhone e iPad, che offre fantastici giochi di slot. È compatibile con dispositivi iOS 7.0 e versioni successive e ti permette di sincronizzare la tua avventura sul tuo dispositivo se giochi online o offline.

I giocatori possono ricevere molti giri gratuiti, giochi bonus, jackpot e altri vantaggi per ottenere grandi vincite. Con immagini e suoni eccellenti le splendide slot ti faranno vivere il brivido di un vero casinò.

I principali fornitori di giochi sociali nell’App Store

Ci sono diversi fornitori di giochi che aprono la strada e Playtika è l’azienda con le maggiori entrate prodotte da dispositivi che funzionano su iOS. Moon Active è un secondo vicino, seguito da Zynga e Product Madness. Le altre società che si posizionano in alto anche in termini di entrate generate da iPad, iPhone e iPod touch sono Scopely, SciPlay e Big Fish Game.

Aziende come IGG.com, Century Games Limited e Jam City sono le più basse in termini di entrate generate.