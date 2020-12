Le portiere dell’auto si chiudono e bambino resta chiuso all’interno, carabiniere evita il peggio

Le portiere dell’auto si sono chiuse automaticamente, e un bambino di pochi anni, è rimasto all’interno dell’abitacolo. Momenti di panico, ieri mattina, per una mamma, che per sbadataggine ha attivato la chiusura della vettura, con dentro il figlioletto.

E’ successo in via dei Fiumi, nei pressi di Villaggio Mosè. La donna stava per accompagnare a scuola uno dei figli. Scesa dall’abitacolo, senza accorgersene ha attivato la chiusura centralizzata, dimenticando le chiavi sul sedile.

Alla vista della donna in lacrime si è fermato un carabiniere, libero dal servizio, in forza al Comando provinciale di Agrigento. Il militare e un altro passante, con cautela, e l’utilizzo di attrezzi di fortuna sono riusciti ad azionare il tasto, che ha fatto scattare l’apertura dell’auto.

Il bambino è stato subito preso in braccio dalla madre, e per fortunata non gli è successo nulla.