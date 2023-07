Le numerose tematiche che affliggono il mondo delle piccole imprese artigianali sono state al centro del colloquio, di una delegazione di Confartigianato Imprese Agrigento, al neo prefetto Filippo Romano. La delegazione di Confartigianato era composta dal segretario provinciale, Vincenzo Insalaco e dal presidente provinciale Anap – Confartigianato Persone, Franco Messina. Nel corso dell’incontro, alla presenza anche del prefetto vicario, Massimo Signorelli, è stata testimoniata, da parte di Confartigianato, tutta la vicinanza delle imprese artigiane all’opera svolta dalla Prefettura sul territorio. Il prefetto Filippo Romano ha ricordato lo spirito di sacrificio e il valore delle aziende produttive artigianali che rappresentano veri e propri presidi dell’economia operanti nelle vie e nei quartieri della città e nei paesi della provincia. Al termine dell’incontro Confartigianato Imprese, per volere del presidente Gianofrio Pagliarulo, ha voluto donare al prefetto una statuetta artistica in ceramica di Sciacca, realizzata dal ceramista Antonio Carlino, raffigurante l’alto dirigente della prefettura agrigentina pronto per affrontare la giornata di lavoro. A suggellare l’incontro, la conferma di una sempre costante collaborazione tra la Prefettura e Confartigianato Imprese Agrigento a beneficio della comunità agrigentina.