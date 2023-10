Le parole del mister Marco Coppa a commento della vittoria odierna sono state significative e riflettono l’importanza della partita e delle sfide affrontate dalla squadra dell’Akragas. Ecco il suo commento:

“Rimonta contro un battagliero Castrovillari, sì è stata secondo me la vittoria più importante fino ad oggi. Io l’avevo detto, ragazze, abbiamo anticipato il ritiro ieri perché per noi questa era la partita più difficile in assoluto. Venivamo da una prestazione col Trapani, una bellissima partita, e potevamo avere un calo di attenzione e concentrazione. Poi siamo passati pure in svantaggio, ma i ragazzi… devo dire che ormai hanno qualcosa di veramente importante in testa, in termini di mentalità. Sono riusciti a recuperare e a vincerla, ma credo che sia stato il percorso fatto e dove abbiamo vinto la partita.”

Il mister ha continuato a parlare della difficoltà della partita e dell’importanza dei cambi effettuati durante il gioco, in particolare l’ingresso di Mannino che ha cambiato il corso dell’incontro: “La partita dell’Akragas è partita in questo momento di sofferenza perché noi oggi abbiamo giocato quasi l’intera gara con sei giocatori in campo. Ma i cambi in corso durante la gara hanno fatto la differenza, mi hanno dato vita, hanno dato una svolta, rifacendomi all’ingresso di Mannino che ha cambiato le sorti della partita, rimettendoci in carreggiata per il gol di Grillo. Credo che sia determinante chi entra e soprattutto il momento esatto della partita in cui entrano alcuni giocatori con le caratteristiche che hanno determinato la vittoria di questa gara.”

Coppa ha parlato delle sfide future, in particolare della prossima partita contro la Vibonese: “Adesso sotto con la corazzata Vibonese, un’altra squadra costruita per vincere il campionato. Domenica sarà la super sfida e adesso è un’altra grande partita per prepararla. Questo è un periodo di fuoco per noi, ma abbiamo continuamente emergenze, non posso fare a meno di dirlo. Anche domenica non saremo al completo. Speriamo di recuperare almeno due di quelli che sono fuori, visto che sette giocatori sono in lista d’infortunio. Domani ci riposiamo, avremo una settimana lunga e riprenderemo venerdì. Io pure andrò a casa e trascorrerò del tempo con la mia governante e fare le televendite con Wanna Marchi (Coppa si toglie un sassolino dalla scarpa rispondendo con ironia alle polemiche del presidente del Trapani Antonini). “

Le parole di Marco Coppa riflettono la determinazione e la consapevolezza della squadra di fronte alle sfide future e alla necessità di gestire le continue emergenze legate agli infortuni.