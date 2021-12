Le migliori criptovalute con la crescita più rapida: qual è il loro futuro?

Il 2021 per le criptovalute è stato un anno decisamente positivo. Si è visto, infatti, un notevole incremento di numerose monete digitali che fino all’anno precedente erano sconosciute. Molte celebrità e personaggi famosi hanno fatto sentire il loro consenso verso questa nuova forma di pagamento e per il trading crypto, il che ha portato a un ulteriore incremento della loro popolarità.

In questo articolo guardiamo le cinque criptovalute in più rapida crescita nel 2021, come Dogecoin, comprare Dogecoin e perché vale la pena guardarle per il trading italiano di criptovalute.

Quali sono le 5 criptovalute con la migliore crescita del 2021?

Cardano (1922,8% di incremento)

Cardano è una delle prime cinque criptovalute in rapida crescita. È nota per il suo uso precoce di una piattaforma proof-of-stake su cui gli sviluppatori possono progettare applicazioni basate su blockchain. Questo metodo riduce al minimo il consumo di energia accelerando i tempi di transazione.

Sebbene Cardano sia paragonabile a Ethereum in termini di funzionalità, opera in modo diverso e ha l’obiettivo fondamentale di migliorare il mondo.

Cardano ora vale $ 2,00 e possiede una capitalizzazione di mercato di $ 2.997.943.881. La criptovaluta è cresciuta del 1922,8% in un anno. La moneta virtuale ha raggiunto il massimo storico di 3,80 dollari il 2 settembre, dopo aver superato molti massimi storici durante l’anno.

Ethereum (1023,8% di incremento)

Ethereum è la seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato e ha il maggior potenziale di crescita.

Grazie all’utilizzo dei contratti intelligenti, Ethereum è diventato un tesoro tra i programmatori. Inoltre, Ethereum ha consolidato la sua posizione nel mondo delle criptovalute grazie a numerosi aggiornamenti di rete e a una fiorente attività DeFi.

Ethereum, che mira a decentralizzare Internet, offre agli sviluppatori una piattaforma per creare diverse dapp o applicazione decentralizzate.

Con una capitalizzazione di mercato di US $ 513.311.207.579, Ethereum è la criptovaluta più versatile. Il prezzo attuale di Ethereum è di 4.370,31 dollari USA ed è aumentato del 1023,8% in un anno.

Polkadot (890,1% di incremento)

Polkadot è costituita da una rete che consente il trasferimento di risorse e dati tra reti blockchain, permettendo loro di diventare interoperabili.

Inoltre, la piattaforma intende creare un web privato e completamente decentralizzato che consenta di monitorare ciascuna rete in modo indipendente.

Polkadot ha iniziato a essere scambiato a $ 9,14 all’inizio del 2021 e ha toccato il massimo storico di $ 49,69 il 15 maggio. Polkadot è attualmente scambiato a $ 43,13, in crescita dell’890,1% in un anno.

Bitcoin (360,8% di incremento)

Bitcoin rimarrà uno degli asset digitali in più rapida crescita al mondo nel 2021. È stato inventato nel 2009 da una persona che utilizzava lo pseudonimo Satoshi Nakamoto e continua a dominare e vincere terreno contro altre criptovalute, nonostante sia la criptovaluta più antica del mondo in circolazione da oltre un decennio.

Durante l’anno in corso, Bitcoin criptovaluta è esploso in popolarità. Tuttavia, Crypto rimane una scelta popolare tra investitori esperti e inesperti ed è la valuta digitale più ampiamente accettata.

Bitcoin ha iniziato l’anno a 21.148 dollari e il 14 aprile è salito costantemente a un nuovo massimo storico di 64.863,10 dollari. Il valore Bitcoin è ora di $ 61,192,48. In un anno, Bitcoin è aumentato del 360,8%.

Chainlink (173,9% di incremento)

Chainlink è stato lanciato nel 2017 e da allora la sua popolarità è in continuo aumento. Grazie alla sua capacità di combinare i dati del mondo reale con i contratti intelligenti, funge da collegamento tra la blockchain e il mondo esterno.

Inoltre, poiché fornisce dati e li invia alle app, la rete è stata ampiamente utilizzata in tutte le applicazioni DeFi. Funziona anche con la piattaforma di analisi dei dati BigQuery di Google.

La piattaforma ha registrato una crescita considerevole, a partire da 11,87 USD quest’anno e ora in vendita a 31,34 USD. Chainlink ha raggiunto il massimo storico di 52,88 dollari a maggio di quest’anno. In un anno Chainlink è cresciuta del 173,9%.

Queste prime cinque criptovalute in più rapida crescita offrono una vasta gamma di applicazioni e hanno dimostrato di essere risorse significative nel mondo delle criptovalute. Di conseguenza, rubano i riflettori e occupano una posizione di rilievo nel settore delle monete virtuali. Un’ultima criptovaluta degna di nota è Dogecoin. Il valore Dogecoin è attualmente di 0,17 dollari, ma nel 2021 ha raggiunto il suo massimo di 0,32$. Comprare dogecoin e comprare bitcoin potrebbero essere delle buone forme di investimento per il prossimo 2022.