Le migliori 7 cose da fare vicino a aeroporto di Bologna

Se ti trovi nella zona dell’aeroporto di Bologna per uno scalo intermedio o per un soggiorno più prolungato, potrebbe essere di tuo giovamento sapere che puoi fare tante cose… spesso insospettate! Ma quali sono?

Innanzitutto, ti consigliamo di procedere con la prenotazione di parcheggio presso lo scalo, per poterti muovere con maggiore comodità. Successivamente, dovrai semplicemente indirizzare la tua bussola nei luoghi che ritieni possano essere più di tuo gradimento.

Un esempio è rappresentato da Emilia Delizia Food Tours, un’azienda agricole tra le più gettonate dell’area, arricchita da tante cose da vedere da una bellissima collezione di trattori storici. Un buon menu vario e curato, personale gentile e professionale, potranno certamente allietare il tuo soggiorno in questa zona. A poca distanza è peraltro presente anche il MAST, uno spazio espositivo – museale molto ben organizzato e strutturato, dove vengono spesso pianificate delle iniziative che meritano una visita. Ti consigliamo pertanto di dare uno sguardo per comprendere che cosa ha in serbo per te questo spazio, spesso adibito a mostre, proiezione di documentari, incontri e tanto altro ancora.

A pochi chilometri dall’aeroporto bolognese c’è poi Amazing Italy e i suoi frequentati tour. L’organizzazione spesso prepara delle iniziative di particolarmente prelibatezza, finalizzate a condividere con tutti i visitatori delle esperienze uniche, enogastronomiche e non solo. Una bella scelta per chi vuole ritagliarsi qualche ora in compagnia con del personale efficace e preparato, alla scoperta di alcune delle bellezze locali.

Sempre a distanza di pochi chilometri dall’aeroporto troviamo poi Bluone – Food and wine tours in Italy, esperienza consigliata per chi vuole mangiare, bere e cucinare come un cuoco locale. La giusta opportunità per poter esplorare, preparare e assaporare i prodotti alimentari regionali.

Gli amanti della moto non potranno poi disdegnare una visita al Museo Ducati. Un vero e proprio viaggio immersivo in uno dei brand che ha storicamente rappresentato la massima eccellenza dell’ingegneria italiana, un orgoglio nazionale che verrà mostrato in tutto il suo fascino attraverso una visita guidata in fabbrica, illustrando ogni fase dell’assemblaggio delle moto più celebri di questo brand tricolore.

Di ben altro tenore è poi la visita al Museo per la memoria di Ustica: un viaggio alla scoperta di uno dei disastri più emblematici della storia italiana e, soprattutto per i più giovani, un’esperienza immersiva per conoscere una tragedia che ha segnato non solamente la vita delle famiglie delle 81 vittime, quanto anche tutta l’evoluzione recente e moderna del nostro Paese.

Chiudiamo poi con la Certosa di Bologna, un bellissimo cimitero monumentale, un luogo caratteristico che fonde presente e passato tra viali, gallerie, statue, tombe e tanto altro. L’occasione ideale per una passeggiata rilassante, alla scoperta dei tantissimi sprazzi di interesse che questo angolo d’Italia può riservare.

Speriamo che, con questo breve elenco di cose da vedere e da fare vicino all’aeroporto di Bologna, possa avere maggiori alternative per poter personalizzare la tua prossima visita in questa zona: tanti spunti per una giornata diversa, alle porte del capoluogo!