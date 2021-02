Le maglie di Ronaldo e Dybala per i fisioterapisti della Pallavolo Aragona

Un regalo sicuramente gradito e apprezzato quello ricevuto dai fisioterapisti della Seap Dalli Cardillo Aragona, titolari dello studio di fisioterapia “CRAPARO” di Favara. I fratelli Agostino e Pasquale, infatti, sono stati omaggiati dal Jmedical, il Centro Medico di eccellenza in Italia, e dalla Juventus Football Club, con le maglie di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, indossate dai due fuoriclasse bianconeri nel match casalingo contro la Roma lo scorso sabato 6 febbraio e vinto dalla Juventus per 2 a zero, con la prima rete realizzata proprio da CR7.

Prossimamente Agostino e Pasquale Craparo voleranno a Torino per partecipare ad un corso di approfondimento sulla traumatologia sportiva e recupero da infortunio post-traumatico e operatorio.