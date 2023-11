Le macchine utensili sono macchinari da officina che permettono di lavorare i materiali con precisione e velocità, trasformandoli in oggetti utili e gradevoli. Tra i mezzi di fabbricazione più antichi e significativi ci sono i torni e le frese.

Queste due attrezzature hanno accompagnato la storia della micromeccanica dal mondo antico fino ai giorni nostri, contribuendo allo sviluppo dell’industria e della tecnologia. In questa disamina, scopriremo come sono nati e come si sono evoluti questi straordinari macchinari, quali sono le loro caratteristiche tecniche e quali sono i dati del settore nel 2023.

Torni e frese, dalle origini all’innovazione: un po’ di storia

Il tornio è una macchina che fa ruotare il pezzo da lavorare attorno a un asse, mentre un utensile tagliente lo modella. Nel corso dei secoli, questa macchina a controllo numerico si è perfezionata e si è adattata a lavorare anche il metallo, la pietra e altri materiali. Questo macchinario ha permesso di realizzare oggetti di varia forma e dimensione, dal vaso al bullone, dalla ruota al pistone, con cambiamenti e speranze per l’evoluzione della società.

La fresa è un utensile rotante che ha più taglienti disposti sulla sua superficie. La sua dinamica consiste nell’asportare il materiale dal pezzo da lavorare mediante un moto combinato di rotazione e traslazione. La fresa è nata come evoluzione del tornio, per poter lavorare superfici non solo cilindriche, ma anche piane, curve, coniche, filettate e sagomate. Queste macchine da officina si sono diversificate in base alla forma, al materiale, al tipo di taglio e al sistema di fissaggio.

Precisione e potenza: Le caratteristiche tecniche dei torni moderni

I torni moderni sono macchine utensili che offrono elevate prestazioni in termini di precisione e potenza. La precisione si riferisce alla capacità di lavorare il pezzo con tolleranze ridotte e con una buona finitura superficiale. La potenza si riferisce alla capacità di asportare il materiale con un’elevata velocità di taglio e di avanzamento. I macchinari più moderni possono trattare diversi materiali, come acciaio, alluminio, ghisa ed altre leghe.

In questo sito c’è un’abbondante cernita di cacciaviti, utensili indispensabili per fissare e svitare le viti che collegano il pezzo al mandrino del tornio o che regolano il posizionamento dell’utensile. I giraviti devono essere scelti in base alla forma e alla dimensione della testa della vite, per evitare di danneggiarla o di slittare. Inoltre, devono essere anche ergonomici, resistenti e antiscivolo, per garantire una presa sicura e confortevole.

Frese: strumenti multifunzionali per la lavorazione di materiali

Le frese sono strumenti multifunzionali per la lavorazione di materiali, in quanto possono eseguire diverse operazioni, come spianatura, contornatura, copiatura, foratura, fresatura, alesatura e rettifica. Sono in grado di lavorare metallo, legno, plastica, pietra e altri compositi. Questi dispositivi si distinguono in base alla forma, al materiale, al tipo di taglio e al sistema di fissaggio.

La forma della fresa dipende dalla superficie da lavorare, esistono differenti modelli:

a candela : per fresare tasche e scanalature;

: per fresare tasche e scanalature; a spianare : per eseguire spianature di piastre;

: per eseguire spianature di piastre; a coda di rondine : per realizzare le omonime lavorazioni;

: per realizzare le omonime lavorazioni; a disco: per eseguire scanalature laterali.

Macchine utensili: i dati del 2023

Secondo le stime dell’associazione UCIMU, la produzione dovrebbe raggiungere cifre e crescite da record, con un 6,65% rispetto al 2022, e un miliardo in più rispetto al 2019. Per le macchine utensili, nel 2023 è prevista produzione record; sarà un’annata da ricordare per questo settore.

La spinta alla produzione viene dal mercato interno, che dovrebbe incrementare i consumi in questo ambito, con valori mai registrati prima d’ora. L’economia locale beneficia degli incentivi fiscali, che favoriscono gli investimenti in tecnologie innovative e sostenibili. In aggiunta è previsto un aumento per le esportazioni delle macchine utensili italiane, apprezzate in tutto il mondo per la loro qualità, affidabilità e versatilità