Le immagini di Lampedusa sul maxi schermo di Manhattan

Il nome scelto è “Santuzza” ed è un servizio in barca per portare i turisti a scoprire le bellezze di Lampedusa e le riserve naturali più belle del Mediterraneo, dalla mattina al tramonto con avvistamento di delfini. E per la prima volta in assoluto le immagini di Lampedusa sono state trasmesse sul maxi schermo di Time Square a Manhattan. Si tratta di uno spot, realizzato in collaborazione con il programma televisivo della Rai “Donnavventura”. “Siamo un azienda gestita da giovani – spiegano Gioacchino, Elisabetta ed Enzo D’Anna, tre fratelli di 24, 20 e 17 anni che lavorano nel settore turistico dell’isola -. Abbiamo raggiunto un obiettivo ambizioso, riuscendo a far trasmettere Lampedusa a New York Time Square nel cuore di Manhattan nei led wall più conosciuti al mondo per la pubblicità. Siamo molto emozionati per questo nostro obiettivo soprattutto perchè per la prima volta Lampedusa arriva negli Stati Uniti e inizia a farsi conoscere anche all’Estero grazie a noi giovani con voglia di crescere”.