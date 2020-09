Le gambe gonfie: qual è la giusta alimentazione

Le cause delle gambe gonfie possono essere diverse, e vanno da uno stile di vita errato a patologie di vario tipo.

Alcuni, infatti, soffrono di questo problema per una lesione, un’infezione, o per un’insufficienza venosa; altri semplicemente perché conducono un’esistenza troppo sedentaria, bevono poca acqua e mangiano alimenti ricchi di grassi e di sale.

Il disturbo può acuirsi durante la gravidanza, soprattutto se la futura mamma resta in piedi tutto il giorno, oppure per infiammazioni articolari come la gotta. Non è raro che gli arti inferiori risultino più pesanti e affaticati negli stadi più avanzati della cellulite, un inestetismo spesso connesso alla ritenzione idrica e al rallentamento della microcircolazione. Infine, il gonfiore alle gambe potrebbe essere indice di una malattia dei reni o del fegato, oppure un effetto collaterale di un determinato farmaco.

Come capirai da questa breve panoramica, sono numerosi i fattori all’origine delle gambe gonfie. La situazione non può che peggiorare con il caldo, in quanto l’afa porta alla vasodilatazione e ad una cattiva circolazione del sangue.

Se i sintomi sono particolarmente gravi, la cosa migliore da fare è rivolgersi a un medico per stabilire la cura più adeguata. Vi sono, tuttavia, degli accorgimenti utili per attenuare il dolore e l’arrossamento: questi riguardano sia una dieta equilibrata, sia l’utilizzo di creme ad azione lenitiva.

Di seguito intendiamo soffermarci sui cibi consigliati contro le gambe gonfie: non prima, però, di aver dedicato una piccola parentesi a un cosmetico straordinariamente efficace in queste circostanze. Continua a leggere per saperne di più!

Cosa devi mangiare se soffri di gonfiore alle gambe

Vediamo, a questo punto, qual è la corretta alimentazione in caso di arti inferiori pesanti e gonfi.

Chiariamo innanzitutto che questo disturbo è accentuato dall’accumulo di liquidi; bisognerebbe, dunque, evitare le pietanze molto salate, che incrementano la ritenzione idrica. Al bando gli insaccati, i salumi e gli snack confezionati, che tra l’altro causano un notevole apporto calorico e sono poco nutrienti.

Sarebbero da limitare anche i grassi animali, i dolci con burro, i sughi elaborati, la carne rossa e i formaggi in eccesso. Se le tue gambe sono spesso affaticate, metti da parte gli alcolici e le bevande gassate piene di zuccheri e conservanti.

Quali sono, invece, i cibi suggeriti? Scopriamolo insieme!

Frutta e verdura con effetto antiossidante e diuretico

Gli esperti raccomandano di consumare almeno 5 porzioni giornaliere di frutta e verdura: questi alimenti fanno bene in generale all’organismo, e hanno anche una spiccata capacità detossinante e depurativa ottima contro la pesantezza delle gambe.

Prediligi i frutti ricchi di potassio e di bioflavonoidi, come i mirtilli, l’ananas, l’anguria, le arance, il kiwi, l’uva e le fragole. Cerca di assumerli come spuntino di metà mattina o come merenda pomeridiana, così da provvedere in maniera adeguata alla tua idratazione.

Come verdure diuretiche ti consigliamo:

il sedano

gli asparagi

le melanzane

i cetrioli

la lattuga

il radicchio

Il pesce come fonte di omega-3

Una dieta contro il gonfiore degli arti inferiori non può non includere il pesce; nello specifico, le tipologie magre come il merluzzo, il branzino, l’orata, la sogliola e il tonno.

Il pesce fornisce un elevato apporto di proteine, è nutriente e a basso impatto glicemico. Fai in modo di mangiarlo 3 o 4 volte alla settimana, meglio ancora se accompagnato da una bella insalata!

La carne bianca, dal pollo al tacchino

Poco prima ti abbiamo detto che, se le tue gambe sono gonfie, è preferibile ridurre la carne rossa: al contrario, va benissimo quella bianca (pollo, tacchino, coniglio ecc). Questi cibi favoriscono il rafforzamento della massa muscolare ma sono molto più magri rispetto al manzo e al maiale. Non dimenticare, poi, che sono di gran lunga più digeribili.

Condimenti e grassi

Avrai capito che, per affievolire il dolore e il gonfiore delle gambe, è necessario seguire un regime alimentare sano e leggero. Ciò non significa escludere i grassi, che sono indispensabili per la nostra salute; vuol dire, piuttosto, scegliere quelli giusti.

Il miglior condimento è l’olio extravergine di oliva, che puoi usare per valorizzare primi, secondi e contorni. Via libera anche al succo di limone, mentre – come già evidenziato – è assolutamente da limitare il sale.

Ti suggeriamo anche di consumare, di tanto in tanto, una manciata di frutta secca, specialmente mandorle e noci. Queste sono spesso contemplate nelle diete per la circolazione e per combattere l’insufficienza venosa, perché proprio come il pesce sono ricche di omega-3.

Conclusioni

Un’alimentazione equilibrata è tua alleata nella lotta alle gambe gonfie e pesanti. Per il resto, rinuncia alle cattive abitudini come il fumo e fai un po’ di movimento quotidiano, senza esagerare per non sforzare troppo i muscoli. Non trascurare, infine, il potere di un buon massaggio!