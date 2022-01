Le fiamme avvolgono abitazione, Vigili del fuoco evitano esplosione

Divampa un incendio all’ultimo piano di uno stabile, a tre livelli, in via Giampietro Ballatore, nell’abitato licatese. Una volta sul posto giunti i Vigili del fuoco del distaccamento di Licata hanno portato via una bombola di gas, avvolta dalle fiamme, prima che esplodesse e che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi. Il tempestivo e provvidenziale intervento dei Vigili del fuoco ha bloccato anche l’avanzata del rogo, e i danni che ci sono stati, hanno interessato soltanto la mansarda, dove si trovava una veranda in legno.

Salvi il primo, e secondo piano della palazzina, abitata da un’unica famiglia licatese. Sono stati momenti di panico, quelli vissuti, dai componenti del nucleo familiare, poco prima delle 2 della notte, tra sabato e domenica. Per fortuna, nessuno è rimasto intossicato, né ferito. Dopo circa un’ora l’incendio è stato completamente spento.

Dal successivo sopralluogo è stato appurato che il fuoco ha danneggiato le travi in legno, e parte del tetto della struttura, ed ha completamente carbonizzato suppellettili, l’angolo della cucina, e altri materiali presenti. I vigili del fuoco non si sono sbilanciati sulle cause dell’incendio. Dai primi accertamenti si è trattato comunque di un fatto accidentale.