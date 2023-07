Un incendio, verosimilmente appiccato alle sterpaglie, è riuscito ad arrivare ad una casa di campagna, provocando grossi danni. E’ successo in contrada “Montagna – Gentile“ a Racalmuto. Le fiamme, alimentate dal forte caldo, hanno fatto crollare parte del tetto in travi in legno e tegole della costruzione.

A spegnere l’incendio i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. L’immobile, il cui proprietario è ancora in corso di identificazione, era, per fortuna, disabitato. Sul luogo sono accorsi anche i carabinieri della Stazione di Racalmuto, che hanno avviato le indagini.