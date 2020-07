Le dimissioni di un consigliere di Cammarata, Tardino: la Lega non soddisfa ambizioni personali

Il coordinatore della Lega Salvini Premier, ha dovuto registrare una nuova fuoriuscita dal partito. A lasciare la Lega è stato Domenico Agosto, consigliere comunale di Cammarata. “Negli ultimi tempi – afferma nella sua lettera di dimissioni – ho maturato questa decisione in quanto non ho condiviso le scelte fatte e le posizioni assunte dal partito sia a livello locale che a livello provinciale, i diversi incontri con i dirigenti non hanno avuto l’esito sperato”,“Qualcuno – risponde la Tardino – pensa che la Lega è il carro giusto sul quale salire per soddisfare ambizioni personali. La lega vuole strutturarsi scegliendo persone che abbiano un progetto per il territorio e non solo progetti personali. Le ambizioni sono legittime e servono anche a dare slancio all’attività politica e nessuno vuole limitarle ma il progetto politico del partito non si piega ai personalismi di pochi. Questa – conclude la deputata europea – ritengo che si chiami serietà soprattutto nei confronti di chi vota lega credendo alle parole del nostro leader”. La notizia è apparsa sul Giornale di Sicilia, in edicola questa mattina. L’articolo riporta la firma di Domenico Vecchio.