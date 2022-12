Il duro attacco alla burocrazia, l’assessore Lala getta la spugna

“Difficile combattere il fenomeno del randagismo quando ci si scontra con la burocrazia”. E’ questa in sintesi la motivazione che ha spinto l’ormai ex assessore Roberta Lala a lasciare la giunta. “In due anni di mandato – dice – ho presentato circa cinquanta atti d’indirizzo ma non sempre gli uffici mi hanno dato risposta, questa mattina renderò conto di tutto in una conferenza stampa da me convocata”.

Una conferenza peró, poi , annullata per motivi di salute ma un comunicato è atteso in giornata.

Lala, commerciante, “prestata” alla politica, a due anni dal mandato elettorale che ha investito il sindaco Francesco Miccichè consegna le deleghe di pari opportunità, tutela ad animali, Urp, lotta alla violenza e alla tratta sulle donne e sui minori, contrasto alle discriminazioni, materie relative ai servizi demografici e statistici (anagrafe, stato civile, elettorale e leva), toponomastica. La goccia che ha fatto traboccare il vaso il rinnovo dell’appalto del “Soccorso animali”. “Un servizio che occorre garantire per norma di legge – afferma Lala- che non viene rinnovato per carenza delle casse comunali”. Poi c’è la vicenda legata all’ambulatorio veterinario comunale che è sprovvisto di personale. “In questi mesi – dice Lala – per amore della città e per spirito di servizio sono andata perfino a fare le pulizie”. Il sindaco Francesco Miccichè accoglie le dimissioni con rammarico. “Ho provato a convincerla a rimanere – dice Miccichè – ma capisco il suo stato d’animo. Tutti noi vogliamo dare risposte immediate alla cittadinanza, ma i tempi della politica si scontrano con quelli dell’Ente che non sempre, per vari motivi, riesce a operare con la dovuta celerità”.

L’assessore Lala e, forse, anche Francesco Picarella, che ha lasciato la giunta appena una settimana addietro e che ieri si è recato al Comando della Polizia Locale per il saluto, sono vittime della lentezza burocratica. Un tema che va sicuramente affrontato. L’obiettivo, che vale non solo per Agrigento ma per tanti altri comuni italiani, è sbloccare i cantieri e realizzare opere in sicurezza, senza sprechi e ,soprattutto, in tempi ragionevoli. A Lala si deve innanzitutto la “caparbietà” per attivare l’ambulatorio veterinario in contrada Consolida, dove ci si dovrebbe occupare delle sterilizzazioni di cani e gatti. Roberta Lala ha, inoltre, utilizzato ampia parte della propria indennità di assessore per anticipare spesso il pagamento di servizi prestati nell’ambito delle sue mansioni. Le dimissioni della Lala lasciano, quindi, Miccichè con l’amaro in bocca e adesso si trova costretto a dover trovare il giusto rimpiazzo. Proprio in questi giorni il presidente del Consiglio Comunale di Agrigento ha chiesto ai componenti dell’assise di chiarire di quali gruppi consiliari fanno parte. Nel frattempo Forza Italia ci tiene a chiarire la sua posizione. Il commissario provinciale del partito Margherita La Rocca Ruvolo, e i consiglieri comunali azzurri, hanno ribadito di essere all’opposizione dell’attuale amministrazione in carica. E precisano: “Si tratta, da parte nostra, non di una opposizione pregiudiziale, ostruzionista e fine a se stessa, bensì di una opposizione moderata, costruttiva, di vigilanza e di controllo sull’operato della giunta, e sempre propositiva nell’interesse dei cittadini elettori”.