Infrastrutture. Le dichiarazioni di Miccichè e le riflessioni di Firetto

Pensierino della sera. Il Piano strategico zone ZES Sicilia Occidentale prevede per la tangenziale di Agrigento 881 milioni di euro secondo uno studio di fattibilità, ma ne sono disponibili solo 6 milioni, che non sono sufficienti neanche per il progetto esecutivo. Per l’adeguamento della ss189 nel tratto agrigentino sono necessari 404 milioni di cui non si ha disponibilità. Per l’ipotesi di collegamento Gela-Castelvetrano (esclusa la tangenziale di Agrigento) c’è uno studio di fattibilità per 771 milioni senza disponibilità attuale, ecc.ecc.

Il sindaco Miccichè ha dichiarato che ha perorato la causa di queste grandi opere, cosa avrà voluto dire? Gli sono state sufficienti le rassicurazioni? Ma rispetto a che cosa? Progetti “quasi esecutivi” che significa visto che il piano strategico regionale parla di studi di fattibilità? Ha “caldeggiato” che cosa? Che cosa è cantierabile se è ancora da finanziare? Sono le riflessioni di Calogero Firetto sulle dichiarazione del sindaco di Agrigento a margine dell’incontro con il sottosegretario Cancelleri.