Le dichiarazioni del Consigliere Comunale Angela Galvano

Il Consigliere del Comune di Agrigento, Angela Galvano, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riguardo i ventilatori polmonari :” Cari colleghi, a proposito delle donazioni dei ventilatori (Moncada, Bellavia ecc…) occorre sapere che in Italia sono solamente due le aziende, peraltro di piccole dimensioni (30 dipendenti) che producono questo tipo di apparecchiature medicali. una a Modena e un’altra in Lombardia. Queste aziende hanno in questo momento una super richiesta di ordini cui non riescono a far fronte. Tant’è che per sostenere i ritmi della produzione h24 è andato in aiuto l’esercito. So che per il momento le priorità sono per gli ospedali del Nord e quindi per la consegna ad Agrigento del materiale acquistato credo ci vorrà un po’ di tempo.”