“Le corde dell’anima”, Osvaldo Lo Iacono dedica il concerto a suo padre

“Le corde dell’anima” si intrecciano in qualche modo con il teatro Pirandello. Osvaldo Lo Iacono ha deciso di portare per la prima volta il suo nuovo spettacolo, costruito intorno alla sua chitarra, al teatro di Agrigento che rappresenta simbolicamente l’arte agrigentina. Lo ha fatto ieri, 29 dicembre, in una serata ricca di emozioni. L’artista stato affiancato sul palco dalla sua band: Gabriel Guarneri al basso; Gaspare Costa alla batteria; Peppe Zito, Hammond e tastiere; Antonino Saladino , violoncello. Uno spettacolo che Osvaldo ha voluto dedicare al padre, scomparso lo scorso anno. VIDEO