Il Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) ha annunciato l’apertura al pubblico di cinque nuovi beni nel 2025, tra cui le storiche Case Montana situate nella Valle dei Templi di Agrigento. Questi edifici rurali, risalenti al XVIII secolo, rappresentano una testimonianza significativa della vita contadina legata al Giardino della Kolymbethra.

Storia delle Case Montana

Le Case Montana sono due strutture in pietra di tufo con tetti in coppi, edificate intorno alla metà del Settecento. Questi edifici ospitavano i mezzadri che coltivavano i terreni circostanti, inclusi gli agrumeti, i mandorleti, gli uliveti e le vigne del Giardino della Kolymbethra. Le case furono abitate fino alla metà del Novecento, rappresentando un centro operativo per la produzione agricola e l’allevamento di animali da cortile.

Intervento del FAI

Nel 2018, il FAI ha acquisito le Case Montana con l’obiettivo di restaurarle e renderle accessibili al pubblico. I primi interventi hanno riguardato la messa in sicurezza degli edifici, compromessi da decenni di abbandono. Sono state effettuate operazioni di sgombero dei detriti e consolidamento delle strutture per prevenire ulteriori deterioramenti. Inoltre, sono state condotte campagne diagnostiche per valutare la consistenza del terreno e la stabilità degli edifici, in collaborazione con il Parco Archeologico della Valle dei Templi e la Soprintendenza.

Progetto di valorizzazione

Il progetto del FAI prevede la trasformazione delle Case Montana in spazi dedicati all’accoglienza dei visitatori e alla valorizzazione della storia agricola locale. Gli interni saranno allestiti per ricreare l’ambiente domestico dei mezzadri, offrendo ai visitatori un’immersione nella vita rurale dell’epoca. Saranno inoltre disponibili nuovi servizi, tra cui un punto ristoro specializzato in prodotti locali, come le spremute di agrumi, e un’area espositiva multimediale che illustrerà la storia del Giardino della Kolymbethra.

Inaugurazione e prospettive future

L’inaugurazione ufficiale delle Case Montana è prevista per novembre 2025, in concomitanza con l’anno in cui Agrigento è stata designata Capitale Italiana della Cultura. Questo evento rappresenta un’opportunità per valorizzare ulteriormente il patrimonio culturale e paesaggistico della Valle dei Templi, offrendo ai visitatori un’esperienza arricchita dalla riscoperta delle tradizioni agricole e della vita contadina che hanno caratterizzato la storia del territorio.

Il FAI continuerà a collaborare con enti locali e istituzioni per promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, garantendo che luoghi come le Case Montana possano essere apprezzati dalle future generazioni.

