Le campane della Cattedrale suonano a festa -VIDEO

L’8 dicembre come ogni anno, il simulacro dell’Immacolata alle ore 16:00 usciva dalla Basilica dell’Immacolata di Agrigento, passando per le vie della città, per raggiungere la Basilica Cattedrale, luogo in cui il simulacro veniva sistemato per la pubblica venerazione per otto giorni. Quest’anno a causa del COVID-19 non si è potuta svolgere la processione, per non lasciare passare inosservato questo giorno, alle ore 16 presso la Basilica dell’Immacolata le campane hanno suonato a festa. Presso la torre Campanaria della cattedrale, le campane suonate a mano alle ore 19:00 come da tradizione per l’ingresso del simulacro in cattedrale.