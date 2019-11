Le antiche pitture parietali raccontano le domus ellenistico-romane. Una mostra al museo archeologico di Agrigento

L’antica Agrigentum era una città coloratissima, inedita, brillante, dove le domus denunciavano lo stato elitario dei loro proprietari, le mura si vestivano di intonaci dai toni accesi, le pareti dipinte in stile pompeiano ispiravano gioia di vivere. Con la mostra “I colori di Agrigentum” – che conclude le XIII Giornate Gregoriane, in programma da venerdì a domenica, dedicate appunto alla pittura in ambito domestico, e presenta le prime ipotesi di restauro virtuale a cura di Paolo Baronio e di Riccardo Helg – si entrerà virtualmente e per le prima volta, nelle case della città antica per raccontarne la vita quotidiana. La mostra – che si inaugurerà domenica prossima, 1 dicembre, alle 11 al Museo Archeologico Griffo – permette un vero balzo all’indietro ma, soprattutto, legge le teche come un libro di storia antica.

Attraverso le pitture parietali delle domus del quartiere ellenistico-romano – in perfetto stile pompeiano – si scoprirà il volto inedito e coloratissimo di Agrigentum al tempo dei romani. Già dagli anni Cinquanta era iniziata la raccolta e la conservazione di resti di frammenti pittorici di altissima qualità, durante frequenti campagne di scavo, ma finora non era stata compiuta un’adeguata catalogazione dei reperti conservati nei magazzini del Parco della Valle dei Templi. A questo studio si è aggiunto il recupero recente di intonaci dipinti che l’Università di Bologna ha potuto portare a termine nella Casa III M. Insomma, un vero e proprio lavoro a 360 gradi per la comprensione dei sistemi decorativi degli ambienti domestici, finora non studiati con attenzione. Il paziente lavoro di schedatura, scavo e ricerca è stato portato avanti nell’ambito del progetto Pinxerunt, a cui hanno aderito diversi enti di ricerca, legati da un comune studio sulle domus del quartiere ellenistico-romano in convenzione con il Parco Valle dei Templi.

Ma è da sottolineare un altro fattore, ovvero il cantiere di studio impiantato. La catalogazione degli intonaci è stata infatti affidata a giovani ricercatori selezionati dalle Università coinvolte nel progetto, guidati da tutor specialisti, che hanno coordinato le fasi di pulitura e consolidamento delle superfici pittoriche, di schedatura e di documentazione dei sistemi decorativi. L’allestimento della mostra ha puntato alla ricomposizione dei frammenti di intonaco in laboratorio e alla loro disposizione in casse riempite di sabbia di calcarenite, per ricreare (virtualmente) l’effetto cromatico di una domus dell’antica Agrigentum. La mostra conduce alla scoperta delle pareti dipinte, ricostruite nei loro brillanti colori, per raccontare la vita quotidiana e il gusto dei ricchi proprietari, che affidarono alla pittura l’orgoglio del proprio status e il loro desiderio di eternità.

Le XIII Giornate Gregoriane | 29 novembre – 1 dicembre

Dedicate interamente alle pitture parietali siciliane di età ellenistica e romana, le XIII Giornate Gregoriane – in programma da venerdì a domenica – saranno un vero e proprio tavolo di confronto tra studiosi sul tema animum pictura pascit…(Verg. Aen. I, 464) Abitare con le pitture nel Mediterraneo antico. Le pitture parietali delle domus agrigentine verranno poste in relazione con analoghe abitazioni domestiche del Mediterraneo, da Efeso ad Ostia, già ampiamente studiate e documentate, e verrà trattato il tema della delicata conservazione. Ma verranno gettate anche le basi per una comune banca dati (TECT) per la pittura romana degli insediamenti lungo del coste del Mare Nostrum.

I colori di Agrigentum | 1 dicembre

A conclusione delle XIII Giornate Gregoriane, domenica prossima, 1 dicembre, alle 11 al Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo” si inaugura la mostra documentaria “I colori di Agrigentum”. I frammenti di pitture parietali esposti – sia a parete che in casse riempite di sabbia di calcarenite per ricrearne l’habitat cromatico – provengono per la maggior parte dalla Casa IIIM, ancora “intatta” dal punto di vista dell’archeologo che ha potuto beneficiare di un vero e proprio “fossile guida” per lo studio della pittura parietale (ma anche, in generale, per tutti quegli aspetti collegati al mondo domestico antico). La Casa ospita infatti un’interessante compresenza dei due principali stili “pompeiani” della pittura romana. Se il Primo Stile richiama le pitture di fine III-II a. C. del mondo ellenistico ed in particolare le lussuose case aristocratiche ed altoborghesi di Atene e dell’isola di Delos (colme di pitture, mosaici e marmi preziosi), il Secondo Stile che si afferma nel corso del II sec. a.C. – quando il regno di Siracusa è ormai caduto e la Sicilia è saldamente nelle mani dei romani – guarda già a Roma e a Pompei. E sono sempre queste pitture a raccontare una città attiva ed elegante – Agrigentum – che secondo Cicerone era un centro commerciale e di scambio con italici e Romani. Bellissimo sia il frammento con una colonna coronata da un elegante capitello ionico rappresentato in prospettiva; che un secondo frammento di fregio con un tralcio di vite.

La mostra seguirà gli orari del Museo archeologico e sarà fruibile con lo stesso biglietto.

Domenica 1 dicembre l’ingresso al Parco della Valle dei Templi e al Museo Archeologico regionale “Pietro Griffo” sarà gratuito, come ogni prima domenica del mese. Sono previste – nelle stesse fasce orarie – visite guidate per adulti e laboratori tematici per bambini, a cura di CoopCulture, ideate per far conoscere i tesori del quartiere ellenistico romano.

Le visite guidate gratuite nella Valle dei Templi – alle 15,30, alle 16 e alle 16,30 – permetteranno di riscoprire alcune tra le più sontuose abitazioni del quartiere ellenistico-romano. Con la guida degli archeologi di CoopCulture, sarà possibile visitare le abitazioni delle insule I e II accanto al tracciato del Cardo II. Tra le rovine delle preziose case degli antichi e ricchi agrigentini, tra pavimenti con mosaici, intonaci decorati attaccati ancora alle pareti, latrine domestiche e antiche attività commerciali – simili ai nostri fast food – , i visitatori scopriranno che alcuni modi di vivere, ritenuti privilegi esclusivi dell’uomo moderno, erano già in voga millenni addietro. Alle 16,30 è invece fissato l’appuntamento con i più piccoli: ai quali verrà raccontata la storia affascinante del giovane Pictor Ruber, artista agrigentino in erba (del tutto inventato) che abitava in una tra le più belle case del quartiere. E che un giorno, lasciato solo, dipinse muri e pareti con colori brillanti … I bambini costruiranno il plastico di una tipica casa romana, decorando ciascuno una stanza con gessetti e cartoncini colorati. Contributo: 5 euro (adatto a bambini tra i 6 e i 12 anni).www.coopculture.it

Visite IN VALLE. Sempre domenica il programma si farà anche più intenso: nella giornata di apertura gratuita del Parco per le “Domeniche al museo”, CoopCulture aggiunge anche una visita guidata “in Valle” alle 10,30 pensata soprattutto per le famiglie con bambini. Si tratta di un percorso attraverso i principali monumenti della Valle, dalla scalinata che conduce alla Collina dei templi – con i ruderi del tempio di Giunone Latina – quindi tappa alle fortificazioni che limitano a sud il tracciato della Via sacra fino allo straordinario tempio della Concordia.

Biglietti: adulti 5 euro, gratis bambini under 12 anni. www.coopculture.it

PERCORSI SOTTERRANEI. Sempre domenica, ma alle 12 o alle 15 si può partecipare ad una visita che permetterà di comprendere l’importanza dei riti funerari delle prime comunità di cristiani agrigentini. Viene proposta una passeggiata lungo il percorso di un antico asse viario greco, divenuto a partire dal sec. III d.C. una vera e propria “via dei sepolcri”. L’itinerario prosegue attraversando il corridoio che taglia la necropoli paleocristiana e conduce all’accesso settentrionale della Grotta Fragapane, la catacomba più grande della Valle dei Templi. La visita si chiuderà a Villa Aurea.

Biglietti: adulti 5 euro, gratis bambini under 12 anni. www.coopculture.it