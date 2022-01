Le 5 più importanti uscite di gennaio su Netflix

Come sappiamo Netflix è diventata nel giro di pochi anni una costante dell’intrattenimento italiano e non solo. Il costo irrisorio e i contenuti sempre aggiornati e di buona qualità fanno di questa piattaforma un vero gioiello. In quest’articolo parleremo delle cinque più importanti uscite di gennaio su Netflix.

1 – Photocopier – 13 gennaio

Photocopier è il primo titolo di questa lista, vincitore dei premi come Miglior film, Miglior regia e Miglior attore all’Indonesian Film Festival 2021. La dimostrazione di come Netflix raccolga film da tantissime nazioni e copra gran parte del globo, al momento più di 190 Paesi. Un record incredibile. Eppure, ogni nazione possiede show e film che un’altra non ha per diversi motivi legati ai diritti d’autore. Per ovviare a questo problema c’è un metodo molto facile. Utilizzando un VPN è possibile guardare Netflix da un paese diverso o guardare i contenuti che possiede una nazione diversa. Photocopier è un film indonesiano disponibile in molti paesi, inclusi USA e Italia, ma vi basta visitare il catalogo di Netflix America per scoprire che è molto diverso da quello di Netflix Italia.

Di cosa parla Photocopier? Una giovane donna si sveglia e scopre che delle foto di lei ubriaca della notte precedente stanno circolando online. Senza memoria degli avvenimenti della serata, e con la sua borsa di studio e la sua reputazione in gioco, deve lavorare per ricostruire la verità e riabilitare il suo nome.

2 – This Is Not a Comedy – 18 gennaio

Diretto da Rodrigo Guardiola e Gabriel Nuncio, questo film messicano si preannuncia un titolo da non perdere per diversi motivi. Il primo riguarda il mix di generi. This is not a comedy ha un’incredibile voglia di sperimentare coinvolgendo dramma e commedia farcite da una malinconia che si trasforma in gioia di vivere. Nonostante non ci sia un vero e proprio viaggio sembra quasi un road movie per come fa delle tappe un momento di trasformazione.

La trama racconta di un comico svogliato che raggiunge un vicolo cieco nella sua carriera di stand-up, quando gli si para davanti un bivio. Da un lato c’è un interesse romantico con sogni futuri. Dall’altro, il suo amico di una vita gli chiede di unirsi al suo viaggio verso la paternità diventando il suo donatore di sperma.

3 – Munich: The Edge of War – 21 gennaio

Il fascino delle spy story non cesserà mai. Nella storia del cinema questo particolare sottogenere ha incontrato tutti i tipi di approccio, dal dramma alla commedia fino alla dramedy. Uno dei più importanti filoni nei quali si inserisce questo sottogenere è uno dei due conflitti mondiali. Nel nostro caso specifico il secondo. Munich: The Edge of War racconta di un giovane inglese che, incaricato dai suoi superiori, deve andare in Germania a scovare un documento che dovrebbe contenere le vere intenzioni di Hitler.

Le opere di questo tipo sono particolarmente potenti nonostante il grandissimo uso di storie simili all’interno della storia del cinema. A volte non è solo interessante lo sviluppo del conflitto, ma la sua genesi. Munich: The Edge of War parla anche di questo, di come una pace si trasformi in un conflitto.

4 – Archive 81 – Universi alternativi – 14 gennaio

Un’altra sorpresa interessante che potrebbe conquistarvi è Archive 81. Dopo Dark, gli utenti di Netflix si sono dimostrati molto interessati ed entusiasti di viaggi nel tempo e linee temporali multiple. Queste ultime sono presenti e fanno da motore alla storia raccontata da Archive 81. La storia di una documentarista che sta facendo ricerche su una setta si intreccia anni dopo con quella di un archivista incaricato di restaurare delle vecchie videocassette danneggiate del 1994. Queste videocassette raccontano proprio di quella documentarista. Cosa succederà? Lo scoprirete dal 14 gennaio su Netflix.

La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra – 28 gennaio

Interpretata da Kristen Bell, la protagonista è una donna apparentemente sola che abitualmente si siede vicino alla finestra. Una sera assiste all’omicidio di una ragazza che abita di fronte alla sua casa, sporge denuncia ma nessuno le crede. Sembra essere alcolizzata e dipendente da psicofarmaci, tuttavia crede in quello che ha visto. Sarà così o è tutto frutto della sua immaginazione? La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra è dal 28 gennaio su Netflix.