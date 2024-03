Compie oggi 90 anni l’avvocato Michelangelo Taibi. Già presidente della Provincia Regionale di Agrigento ( oggi Libero Consorzio) , il noto avvocato agrigentino, nel corso degli anni, ha ricoperto diverse cariche istituzionali. Sposato con la compianta signora Gabriella Curella, operatrice sociale impegnata nell’ambito di varie associazioni di promozione sociale , culturale e medica, il noto avvocato (originario di Raffadali), nel corso della sua lunga carriera professionale, sociale e politica si è sempre distinto per il suo impegno per la crescita del territorio agrigentino.

Passione che ha trasmesso ai suoi tre figli: Giuseppe, avvocato, noto in città anche per il suo impegno nel FAI – Fondo per l’ambiente Italiano, dove ha ricoperto la carica di Presidente regionale, per la tutela e valorizzazione della Scala dei Turchi e per aver promosso la candidatura di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, Angelo, Fisico, ordinario di Fisica e Scienze della Terra all’Università di Ferrara, e Gianfranco, bancario.

Commendatore al merito della Repubblica Italiana, l’avv. Michelangelo Taibi è stato anche recentemente insignito di una targa da parte dell’associazione nazionale onorificenze cavalleresche.

La redazione augura all’avvocato Taibi i migliori auguri