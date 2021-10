Lavoro, via al censimento on line per le liste speciali del collocamento mirato

Via al censimento on line delle posizioni lavorative delle liste speciali del cosiddetto “collocamento mirato”, quelle che riguardano le persone con disabilità o appartenenti alle categorie previste dall’art. 18 della legge 68/99.

Da lunedì 8 novembre e sino al 10 gennaio, basterà un click sul sito www.silavora.it della Regione Siciliana per aggiornare la propria posizione senza essere più costretti a recarsi ai centri per l’impiego. «Il censimento, che a breve avrà inizio su tutto il territorio regionale, rappresenta un’opportunità che non esito a definire storica per l’Amministrazione regionale, volta a restituire trasparenza ed efficacia alle liste speciali per il collocamento mirato», afferma l’assessore alla Famiglia, alle Politiche sociali e al Lavoro, Antonio Scavone. «L’aggiornamento – aggiunge l’assessore, che ieri ha incontrato portatori di interesse e organizzazioni sindacali – è solo il punto di partenza della riforma delle procedure che consentirà di definire con accuratezza il bacino dei soggetti interessati a fruire degli interventi e permetterà alla Regione di progettare le azioni volte a favorire l’accesso e la permanenza nel mercato del lavoro». Si tratta di una sorta di “rivoluzione” nelle procedure del collocamento lanciata dal governo Musumeci, grazie all’azione del dipartimento regionale del Lavoro, guidato da Gaetano Sciacca: un’unica piattaforma che consentirà di tenere aggiornate le graduatorie e dare risposte immediate ed efficaci alle richieste provenienti dal territorio.

Concluso il censimento, l’aggiornamento delle liste avverrà sempre in modalità telematica, garantendo il massimo profilo di trasparenza ed efficacia, velocizzando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.