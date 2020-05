LAVORO. SICILIA, INPS: DALLA REGIONE GIUNTI 29.004 DECRETI CIGD

I decreti di Cassa integrazione in deroga trasmessi dalla Regione Siciliaall’Inps in base al ‘Cura Italia’ sono finora 29.004. Di questi, l’istituto ne ha autorizzati finora 27.154, mentre e’ ancora in corso l’esame di 896 pratiche. I dati, aggiornati alle 20 del 23 maggio, sono stati resi noti dalla Direzione regionale dell’Inps. Il numero dei lavoratori interessati e’ di 60.452, per 12.596.663 ore: le somme impegnate ammontano a 102.032.979,30 euro. La Cassa integrazione ordinaria, invece, e’ stata autorizzata per 21.431 pratiche, su un totale di 22.121 richieste giunte all’Inps. Per quanto riguarda il ‘bonus 600 euro’, i dati dell’istituto di previdenza rilevano che la misura e’ stata erogata a 316.547 aventi diritto nell’Isola: Catania e’ la provincia con il maggior numero di pratiche (67.013), seguita da Palermo (55.973) e Messina (40.555).