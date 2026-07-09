PALERMO. Prende il via da Palermo il nuovo ciclo di recruiting promosso dalla Regione Siciliana in collaborazione con Gan Energia per la selezione di consulenti dell’area commerciale energia. Il primo appuntamento si è svolto al Centro per l’impiego del capoluogo, inaugurando un programma che nei prossimi mesi interesserà l’intero territorio regionale.

Apertura anche ai professionisti

L’iniziativa introduce un elemento di novità rispetto alle precedenti campagne di selezione. Oltre ai candidati interessati a un contratto di lavoro subordinato, potranno infatti partecipare anche i professionisti titolari di partita Iva, con l’obiettivo di ampliare la platea dei potenziali candidati e valorizzare le competenze presenti nel lavoro autonomo.

Il ruolo dei Centri per l’impiego

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche attive del lavoro portate avanti dalla Regione Siciliana. I recruiting organizzati dai Centri per l’impiego puntano a favorire l’incontro diretto tra aziende e candidati, riducendo i tempi di selezione e offrendo maggiori opportunità occupazionali sia ai giovani sia ai professionisti siciliani.

Da settembre il tour nelle province

Quella di Palermo rappresenta soltanto la prima tappa del programma. A partire da settembre il calendario dei recruiting sarà esteso a tutte le province della Sicilia, con l’obiettivo di rafforzare il collegamento tra domanda e offerta di lavoro e creare nuove occasioni di inserimento professionale sul territorio.

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