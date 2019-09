Da lunedì 30 settembre a mercoledì 2 ottobre, lungo la strada statale 115 ‘Sud Occidentale Sicula’, saranno eseguiti gli interventi di demolizione del rivestimento di una scarpata al km 179,300. Per effetto di tali lavori, la statale rimarrà chiusa dal km 178,800 al km 180,000, tra Agrigento e Porto Empedocle. L’itinerario alternativo, segnalato in loco, è costituito da via Fosse Ardeatine. Lo si legge in una nota dell’Anas.