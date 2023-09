Lavori in corso in città per il restyling della segnaletica orizzontale con particolare attenzione agli attraversamenti pedonali davanti le scuole. Il Sindaco, Francesco Miccichè e l’Assessore alla Polizia Locale, Carmelo Cantone, affermano: “In tempo con l’inizio delle scuole – dichiarano i due amministratori- siamo riusciti a rendere più sicuri gli ingressi degli studenti nei plessi scolastici. Avevamo già iniziato nei giorni scorsi, ma da questa mattina possiamo affermare che “il grosso” è stato fatto; restano ormai poche zone per completare tutti gli attraversamenti adiacenti agli Istituti scolastici. Grande impegno, a conferma di quanto siamo vicini ai problemi della città”.