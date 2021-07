Lavori fontana Bonamorone, Firetto: “Inspiegabilmente fermi”

L’ex sindaco di Agrigento, Firetto, accende i riflettori sui lavori di riqualificazione della fontana di Bonamorone e del marciapiede della strada che scende a Valle. Lavori che sono fermi. “Era un progetto- dice- che avevamo fortemente voluto e progettato con l’intento di realizzare anche fisicamente e non solo idealmente la congiunzione tra la Valle dei Templi e la città. I lavori, finanziati dal Parco Archeologico per un importo di 286.360,63 euro, erano stati pure aggiudicati ma del cantiere neanche l’ombra. Il progetto prevedeva di riqualificare la storica fontana di Bonamorone e il tratto di panoramica dei Templi che arriva fino alla curva e immette sulla strada che arriva all’ingresso del Tempio di Giunone: un tratto comunale per il quale era stata prevista la messa in sicurezza del percorso pedonale, perché è spesso utilizzato da turisti. Inoltre il progetto prevedeva il recupero dell’intera area attorno alla fontana.”