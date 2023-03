“Lavori di messa in sicurezza ai fini antincendio”, chiude per un giorno il pluripiano

“Lavori di messa in sicurezza ai fini antincendio” al parcheggio pluriplano di via Empedocle a salvaguardia della pubblica incolumità. Per consentire le operazioni la struttura resterà chiusa dalle 7 alle 16 del prossimo 31 marzo. Lo prevede un’ordinanza del comune di Agrigento. Lavori che arrivano dopo il sopralluogo dello scorso 28 febbraio da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco che ha ” impartito- si legge nell’ordinanza- precise prescrizioni sui lavori da effettuare sul parcheggio pluripiano per la messa in sicurezza dello stesso ai fini dell’antincendio; bisogna effettuare urgentemente i lavori di messa in sicurezza sulla struttura anzidetta ai fini antincendio e secondo le prescrizioni, anche in termini temporali, disposte dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Gli abbonati usufruiranno di un giorno di prolungamento della sosta.”