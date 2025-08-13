Prosegue a pieno ritmo il recupero dell’asilo nido Esseneto di Agrigento. Dopo le fasi di consolidamento strutturale, sono stati posati i muri perimetrali e le tamponature dell’intero complesso. Si avvia adesso la fase di posa degli impianti, un passaggio fondamentale per dotare la struttura di sistemi moderni, efficienti e sicuri.

“Questo intervento – afferma l’assessore all’Edilizia scolastica Gerlando Principato -, finanziato con fondi PNRR per un importo complessivo di 1 milione di euro, rappresenta la volontà dell’amministrazione di restituire alla città un’infrastruttura educativa di qualità, pensata per i più piccoli, per le famiglie e per il quartiere”.

“Il rispetto del cronoprogramma PNRR resta per noi una priorità assoluta: le lavorazioni procedono senza ritardi e siamo fiduciosi di consegnare l’opera entro il 2025, come previsto. Ancora una volta – conclude Principato -, dimostriamo che i finanziamenti intercettati vengono trasformati in cantieri concreti e in risposte tangibili ai bisogni della comunità”.

