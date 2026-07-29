Sei imprenditori denunciati, tredici lavoratori in nero o comunque irregolarmente assunti e sanzioni per un importo complessivo di quasi 40 mila euro. È il bilancio di una vasto controllo eseguito dai carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro del Comando provinciale di Agrigento nei confronti di nove aziende agricole tra Caltabellotta, Menfi e Sciacca.

I militari dell’Arma hanno riscontrato diverse irregolarità di carattere amministrativo e in tema di sicurezza sul lavoro: omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, non avere consegnato i dispositivi di protezione individuale, mancata formazione e informazione, mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, omessa nomina medico competente, mancata redazione del documento di valutazione dei rischi e non avere designato addetti gestione emergenza, antincendio e primo soccorso.

A finire nei guai sei imprenditori, denunciati alla Procura della Repubblica. I militari dopo avere accertato le omissioni hanno elevato ammende per complessivi 33.000 euro e contestate sanzioni per 4.000 euro.

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