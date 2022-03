Lavoratori Covid, arriva la circolare dell’assessorato: proroga fino al 31 dicembre

È arrivata la circolare dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, che proroga tutti i rapporti di lavoro legati all’emergenza Covid fino al 31 dicembre 2021. Gli oltre 9.000 precari, quindi, rimarranno in servizio fino a fine anno. La decisione è indicata all’interno di una direttiva che l’assessore Razza e il direttore generale della “pianificazione strategica”, Mario La Rocca, hanno inviato alle Aziende Sanitarie, al Cefpas e alle organizzazioni sindacali della sanità regionale. La decisione di proroga arriva “fermo restando che deve essere comunque mantenuto un presidio adeguato di personale che in caso di necessità possa far fronte con immediatezza ad un possibile riacutizzarsi dell’emergenza pandemica” ma potrebbero arrivare rimodulazioni orarie da stabilirsi a seconda del fabbisogno di personale. Nella circolare si parla di una proroga per i lavoratori sino al 31 dicembre, ma anche di un vero e proprio percorso di stabilizzazione reso possibile applicando la normativa regionale e nazionale in materia. Il tutto nell’ottica di rispondere all’attuale esigenza di personale qualificato che va valorizzato, nonché alla luce dell’aumentato fabbisogno di personale dedicato alle nuove strutture previste dal PNRR sulla sanità.